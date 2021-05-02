Мнение: Закрытие базы “Антоник”

Фото официального закрытия базы США "Антоник" в районе Майванда (провинция Кандагар). Вывод войск из провинции Кандагар начался 27 апреля.

Уходящие американцы передают базы местным военным, которым предстоит ее удерживать от посягательств Талибана.



База развернута недалеко от места разгрома англичан афганцами в 1880-м году во время второй англо-афганской войны.



Тогда афганцы потеряв около 2000 человек, настрогали около 1000 британцев.

И еще на тему Афганистана.

Давеча посмотрел американский фильм "Форпост" про какой-то локальный замес на отдаленной американской базе в 2009 году. Снят по мотивам реальных событий.

Командование оккупационных войск засунуло роту солдат в какую-то задницу в провинции Нуристан, где их постоянно щипали талибы, пользующиеся поддержкой местных жителей.

В конечном итоге, талибы настолько осмелели, что собрали силы и уже целенаправленно напали на эту базу. Американцы при помощи вертолетов и авиации отмахались, потеряв 8 убитых и около 30 раненых. Все это назвали "битвой" и привели в качестве примера "победы США в Афганистане". При этом победы не было ни в год этого эпизода, ни в год выхода фильма, ни тем более сейчас. Талибан как контролировал часть страны, так и контролирует. "Победители" нынче пытаются отвалить спасая лицо и передать войну на аутсорс ЧВК.

Но выход таких фильмов вполне понятен, надо же как-то объяснить массам, что "все это было не напрасно" и "США уходят выполнив свой долг с гордо поднятой головой".

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