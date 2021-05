В Лас-Вегасе во время строительства бассейна нашли кости из ледникового периода

Мэтт Перкинс, в чьем дворе и обнаружили кости, сказал CNN, что он и его муж узнали о находке утром 26 апреля, когда полиция приехала для расследования.

Работники вызвали правоохранителей, так как сперва посчитали кости человеческими. Однако, выкопав их, полицейские заявили, что они слишком большие, чтобы принадлежать людям.

Тогда владельцы дома попросили палеонтолога и директора по исследованиям Невадского научного центра Джошуа Бонде осмотреть кости. Бонд сказал журналистам, что в его центр время от времени поступают подобные звонки и обычно они заканчиваются ничем. Но на этот раз находка оказалась окаменелыми останками доисторической лошади.

Когда Бонде приехал к дому, из почвы торчали челюсть лошади, лопатка, правая передняя нога и позвонки. По его словам, кости были соединены так, как при жизни животного, что бывает редко. Он предполагает, что животное похоронили быстро, прежде чем другие животные изуродовали тело.

Бонде отметил, что конь жил примерно 6–14 тыс. лет назад во время ледникового периода. Ученые Геологической службы США планируют детально изучить образец, чтобы точнее понять, когда лошадь погибла.

Издание The New York Times обнародовало в своем Twitter снимки останков доисторического животного.

While digging in Matthew Perkins’s backyard last week in Las Vegas to build a pool, construction workers made an unexpected discovery: animal bones. Very, very old animal bones. https://t.co/1jbwZgWDUm

— The New York Times (@nytimes) May 1, 2021

—