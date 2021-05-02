В Прикарпатье Зеленскому подарили трембиту
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В поселке Верховина президент и его жена Елена побывали в музее гуцульской магии, его владелец и подарил главе государства музыкальный инструмент. Подарок вручили после экскурсии.
Других подробностей портал не приводит.
Verkhovyna.life отмечает, что жители Верховины удивлены визитом Зеленского.
Контекст:Зеленский и его жена отправились в Ивано-Франковскую область с неофициальным визитом.
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