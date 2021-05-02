 

В Прикарпатье Зеленскому подарили трембиту

02.05.2021, 20:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В поселке Верховина президент и его жена Елена побывали в музее гуцульской магии, его владелец и подарил главе государства музыкальный инструмент. Подарок вручили после экскурсии.

Других подробностей портал не приводит.

Verkhovyna.life отмечает, что жители Верховины удивлены визитом Зеленского.

Контекст:Зеленский и его жена отправились в Ивано-Франковскую область с неофициальным визитом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / Кличко потребовал от правительства отдать городу 11 тыс. коек и усилить карантин

13.08 / Зеленский подписал закон об оборонных закупках

22.02 / Экономика: Когда заработает «Северный поток-2»

24.10 / В Дубае открыли самый большой в мире фонтан. Видео

06.03 / Причин переводить Киев в “красную” зону карантина пока нет – Ляшко

10.10 / Роухани поддержал Путина в связи с достигнутыми договоренностями о перемирии в Карабахе

13.04 / Euronews – олени в Швеции страдают от активности туристов

13.10 / Россия в ООН ответила на попытку обвинить ее «во всех смертных грехах»

10.02 / Захарова рассказала о трудностях российских дипломатов за прошлый год

17.12 / Вице-президент Федерации хоккея: Я хочу выстроить систему, которая позволит поставить серьезные международные победы Украины на конвейер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика