Чемпионат Италии по футболу впервые за 10 лет выиграл не “Ювентус”

“Интер” стал чемпионом Италии за четыре матча до завершения турнира благодаря ничьей одного из конкурентов – “Аталанты” в игре против “Сассуоло” (1:1).

Для “Интера” это 19-е чемпионство. Последний раз это было в 2010 году. В следующем году победил еще один клуб из Милана – “Милан”, а затем девять раз подряд скудетто завоевывал “Ювентус”.

В турнирной таблице чемпионата Италии “Интер” занимает первое место с 82 очками. У “Милана” и “Аталанты”, в составе которой выступает украинец Руслан Малиновский, – по 69 очков. На награды претендуют также “Неаполь” (67), “Ювентус” (66) и “Лацио” (64).

Всего в итальянской Серии А 20 команд.

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