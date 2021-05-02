В Украине в богослужениях на Пасху приняли участие более 740 тыс. граждан

В ведомстве отметили, что порядок во время богослужений обеспечивали более 30 тыс. полицейских, военнослужащих Национальной гвардии Украины, курсантов ведомственных учреждений МВД и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также в полиции добавили, что во время богослужений большинство граждан придерживалось карантина. Впрочем в полицию поступило 35 сообщений о возможных нарушениях: в Киевской области – семь, в Киеве – шесть, в Винницкой и Харьковской областях – по четыре, в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской – по пять, в Ровенской – два, по одному – в Волынской, Житомирской и Черкасской областях.

Больше всего зафиксировали нарушений, связанных с несоблюдением верующими дистанции или отсутствием защитных масок, – 16. Также полицейские зафиксировали восемь конфликтов во время проведения религиозных служб, пять инцидентов, связанных со священнослужителями, четыре других административных правонарушения и одно хулиганство.

В результате составлено пять административных протоколов.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/2849520645302731

Контекст:Православная церковь Украины призывала людей из группы риска по COVID-19 не ходить на Пасху в храмы.

В Украине не вводили дополнительные ограничения на Пасху, но в Минздраве подчеркивали, что граждане должны соблюдать карантинные нормы, чтобы избежать роста количества новых случаев COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем пасхальном поздравлении говорил об украинских медиках и военных. Глава государства пожелал украинцам хорошего отдыха, солнечной погоды и вкусной паски. “Пусть Пасха принесет нашей Украине большой мир”, – заявил Зеленский.

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