Скандалы: Ани Лорак: украинская шоу-экскортница?

Выстрелит ли украинская певица Ани Лорак как новое секретное оружие музыкального блока Зеленского против российских элит

Вышедшая, по сути, ё в тираж украинская певица Ани Лорак того и гляди выстрелит как новое секретное оружие музыкального блока Зеленского против российских элит. На днях Лорак обвинила в харрасменте известного продюсера и композитора Константина Меладзе, который трудится на два дома – и украинский, и российский, и дал путевку в жизнь многим проектам и звездам отечественного шоу-бизнеса.

Площадкой для сведения счетов с Меладзе Лорак избрала программу «Судьба человека» на российском госканале. Однако помимо этого Ани Лорак буквально не вылезает в качестве «эксперта» и из других отечественных телеканалов, программ и конкурсов – например, шоу «Голос». Это значит, что вслед за Меладзе под горячую руку отставной певицы могут попасть и известные российские продюсеры, исполнители, предприниматели, чиновники, политики и руководители государственных телевизионных каналов.

Известно, например, что поимев в результате связи с одним из украинских нардепов квартиру в Киеве, Ани Лорак вскоре же обвинила благодетеля в домогательствах. Однако поп-дива не теряется и в РФ, где знаки внимания ей оказывал, в частности, бизнесмен Арас Агаларов, да и не только он один.

При этом, как говорят, самонадеянная украинская шоу-эскортница даже ведет учет прибыли, полученной по итогам того или иного контакта со знаменитостями. За годы такой деятельности Ани Лорак скопила столько средств и активов, которые никак не соответствуют ее декларациям о доходах, что уже сломала голову над вопросом о том, как объяснить такое явное несоответствие. Но вместо того, чтобы заняться благотворительностью и передать неправедно нажитое имущество нуждающимся, Ани Лорак решила под занавес карьеры заработать еще и шантажом.

Очевидно, что ее домогательства к Меладзе шиты белыми нитками, потому что все, кто не понаслышке знают взбалмошную певицу из Украины, скорее, поверят в то, что Зеленский признает Крым российским, чем в то, что Лорак встречает без взаимного согласия и энтузиазма чьи-либо ухаживания.

Больше того: Ани Лорак уже давно сама выступает в роли инициатора контактов с представителями противоположного пола, устраивая охоты и даже облавы на приглянувшихся толстосумов. В этом смысле Россия влечет украинскую экс-певицу наличием щедрых мужиков в дорогих костюмах, которые традиционно вежливы с дамами.

Но с этой гостьей из Украины после случая с Меладзе россиянам стоит быть поосторожнее и держать ухо востро, а еще лучше – закрыть для Ани въезд в Россию хотя бы на основании сложной эпидемиологической ситуации в соседней Украине.

А ещё поговаривают, что будет возбуждено уголовное дело за неуплату налогов, укрытие сведений о доходах и собственности. ФНС заинтересовалась фирмами, связанных с ней, есть подозрение, что отмываются средства.