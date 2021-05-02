Мнение: Влияние и поле

Всех православных христиан поздравляю с Пасхой.

Вера необходима для того, чтобы обеспечить благоприятное влияние религии на человека.

Не будет веры, не будет и благоприятного влияния. Бесполезны будут заповеди и молитвы.

Произнося слово “влияние”, люди нередко придают ему негативный смысл.

Родители их травмируют, школьное и дворовое окружение их портит, мода их разлагает.

Сокровища считают себя идеальными изначально, чистыми и совершенными, а все плохое в их жизни – дурное влияние других.

На самом деле человек вне культуры невозможен. Не будет его мышления и речи, не будет его психики в том виде, как она есть. Вне социума у человека не будет ничего. Даже для животных большое значение имеют условные, а не безусловные рефлексы, приобретенные, а не врожденные. Психика – приспособление для адаптации, как если бы это был брикет пластилина, из которого опыт лепит конструкцию. Без лепки психика так и осталась бы квадратным брикетом.

Влияние – это и есть лепка. Именно влияние придает человеку форму, индивидуальность. Многие привыкли думать, что индивидуальность – это нечто врожденное, что изо всех сил сопротивляется влиянию среды. На самом деле – индивидуальность это продукт совместного творчества среды и конституции. На определенном этапе развития личности к этому может добавиться третий элемент – собственная воля. Воля – это функциональный орган, как это называл Ухтомский, свойственный только зрелым личностям, позволяющий человеку влиять на самого себя, заниматься самовоспитанием, осознанным развитием себя.

Психология заводит себя в тупик, когда упускает этот момент: отсутствие воли у людей по дефолту, появление воли в процессе личностного развития. Большинство людей называют волей то, что Курт Левин определил как полевое влияние. На человека влияет много внешних сил, какие-то соблазны, какие-то запреты, и производное этих сил человек считает своей волей. Хотя это не она.

Например, вы спешите домой после работы, чтобы поесть и вытянуть ноги на диване. Вам кажется, что вы по собственной воле торопитесь домой, так вы называете волей свою потребность в отдыхе и пище. Любое животное спешит к нору, чтобы поесть и заснуть в безопасности.

Допустим, по пути к дому вы получаете сообщение от приятеля, который приглашает присоединиться к нему в баре. Вы представляете, как выпиваете с приятелем кружку пива и вашу устремленность домой начинают колебать сомнения. С одной стороны вас манит диван и маринованный стейк в холодильнике, который через три минуты на сковородке превратится в жаркое. С другой стороны вы давно не видели приятеля и для вас привлекательно выпить с ним пива и поболтать. Но вы устали и завтра вам рано вставать, а встреча в баре обязательно затянется. Вас качают туда сюда силы поля, притяжение дивана плюс притяжение стейка против притяжения бара и приятеля. Векторы этих сил оказываются примерно равны, поэтому вы не можете принять решение. К воле это не имеет никакого отношения. Вы соизмеряете два полевых влияния так, будто вы – весы, а потребности наполняют чаши.

Предположим, пока вы мучаетесь выбором, приятель вдруг пишет вам, что вчера он разговаривал с вашей бывшей девушкой и она откровенничала с ним о вас. Больше вы не сомневаетесь ни секунды. По бывшей девушке вы тоскуете последнее время, вы считаете себя виноватым в разрыве, вы обдумываете способ, как бы с ней помириться и начать встречаться опять. Поэтому вы тут же разворачиваетесь и летите на встречу к приятелю. К притяжению бара добавился мощный вектор: притяжение фигуры девушки, которая за последнее время очень выросла.

Вот типичных полевой расклад. Он может касаться любых выборов, и на работе, и в магазине, при выборе путевки в отпуск или стрижки в парикмахерской. Вы соизмеряете силу разных потребностей. Например, стоя перед собственным холодильником, вы выбираете, чем перекусить: съесть большой бутерброд с маслом и красной икрой или обезжиренный йогурт. Первое обещает вам удовольствие, но вы боитесь, что вас будет мучить чувство вины и досада на себя, если вы поддадитесь искушению. Вы стоите и сравниваете, что больше: положительный или отрицательный вектор. Может быть как-нибудь договориться с собой, съесть бутерброд, а через часик отжаться и присесть? Или лучше съесть полбутерброда? Или все-таки йогурт?

Воля тут тоже ни при чем, вы оцениваете силы поля и измеряете, какая потребность в вас в данный момент сильней: удовольствие от еды или удовольствие от своего отражения в зеркале, желание получить кайф или нежелание испытывать досаду.

Воля – это влияние человека на себя, его саморегуляция. А во всех этих примерах мы видим влияние потребностей – в чистом виде полевое влияние. Желание кайфа (съесть бутерброд) конкурирует с желанием стать красивей (привести фигуру в норму). Второй вектор окажется сильней, если вскоре вы собираетесь в отпуск или на очень желаемое свидание. Но если у вас фрустрация имиджа в настоящий момент, потребность получить кайф от вкусной еды победит.

Многие думают, что воля – это то, что должно переломить потребность.

На самом деле воля занимается организацией поля, созданием полезных потребностей и защитой от сорняков в поле, то есть вредных фигур и разрушительных влечений. Сама по себе воля не может противостоять полевым силам и особенно полевым вихрям, то есть притяжению больших фигур, но она организует противовесы. Как хороший правитель укрепляет границы государства и поддерживает порядок внутри, так воля (Король в алхимии) заботится о поле.

Человек растит волю, когда занимается личностным развитием. А воля заботится о процветании человека, как если бы шла речь о процветании государства.

Воля – Государь.

Если говорить об эволюции личности от рапана до рыбака (и даже к магу), то эволюция эта связана именно с развитием воли. Воля возникает в тот момент, когда локус контроля оказывается в центре границ, и привычка наблюдать, то есть держать фокус на внутреннем локусе контроля – это и есть развитие самосознания и саморегуляции, то есть воли.

Воля мага очень сильна и нам всем рано об этом говорить, мы можем только иметь в виду, что на уровне очень сильной воли возможности человека невероятно расширяются.

Почему так важна тема влияния?

Потому что выбирая тех, кто будет на вас влиять, вы не только строите свое будущее, но и формируете волю.

Как выбрать тех, кто будет влиять на вас? И выбрать то, что будет влиять на вас?

Вы должны осознавать законы влияния, не давать вредным фигурам и предметам возможности расти в вашем поле, а для полезных фигур и предметов, наоборот, создавать такую возможность.

Главный закон влияния я много раз описывала в блоге.

На нас влияет более всего то (и тот), куда больше всего течет нашего спонтанного внимания.

Если вы заставляете себя чем-то заниматься и о чем-то думать, эффект может быть обратный.

А вот если внимание течет туда спонтанно, да еще сопровождается сильными эмоциями, влияние на вас обеспечено.

Те, кто хорошо понимают этот закон, обратят внимание на противоречие.

Как же можно управлять своим спонтанным вниманием? Ведь это оксюморон. Заставляя себя переключиться, мы нарушаем спонтанное течение, достаем щипцы, пытаемся штурманить Королеву, и значимость нашего Короля для нее снижается. В результате насилия над собой наша воля становится слабей, а не сильней.

Вот это самое главное, что упускают из вида все, кто понял “прокачку ресурсов” примитивно, дескать, надо себя заставить, переломить и дело пойдет. В некоторых случаях может быть и пойдет, если появится результат и возникнет положительное подкрепление, подключится спонтанность. Но это случится только в том случае, если вы “заставите” себя делать то, что вам не противно, что вам в целом интересно. Это должен быть короткий и успешный волевой акт, иначе вы разочаруетесь в себе, точнее ваша Королева разочаруется в Короле. Может быть вы переживали что-то подобное. Заставляешь себя делать что-то, а потом не хочется не только этого, но и вообще ничего не хочется делать, ощущение энергетического истощения и хочется пустить себя во все тяжкие.

Вот энергетический спад – саботаж спонтанности в ответ на диктатуру воли.

Как ни прославлял жесткую власть Макиавелли в “Государе”, но и он писал:

“Лучшая из всех крепостей — не быть ненавистным народу: какие крепости ни строй, они не спасут, если ты ненавистен народу, ибо когда народ берется за оружие, на подмогу ему всегда явятся чужеземцы”.

Все что великие философы писали про внутреннюю политику, отношения правителя и народа, в полной мере касается и внутриличностной системы, отношений саморегуляции и спонтанности.

Как во многих странах конкурируют партия республиканцев и партия демократов, так и в психологии личности конкурируют направления, считающие, что себя надо “строить”, и считающие, что себя надо “слушаться”. То и другое – крайности, которых надо избегать.

Как воля должна управлять полем?

Как крестьянин, полевод и садовник.

Поле не случайно называется полем. Чтобы оно дало урожай, надо заранее позаботиться об этом: подготовить почву, посеять культуру, поливать и удобрять всходы, удалять сорняки.

Выбор культур – это выбор социального окружения. Окружение создает потребности и влечения в поле.

Почва – это ваши навыки.

Если ваша почва бедна, то есть никаких навыков у вас нет или совсем мало, может оказаться, что нет культур, которые бы могли бы вырасти на вашем поле. В этом случае в почву нужно внести удобрения. Научитесь чему-нибудь быстро, хотя бы на поверхностном уровне, поменяйте что-то в своем образе жизни, поучитесь у тех, у кого избыток того, чего у вас недостаток.

На богатой почве растет все, любое случайное семечко с чужого поля дает пышный урожай. Если у вас прокачанные ресурсы, люди со своими ресурсами сами тянутся к вам. Этим и объясняется эффект хоровода: “деньги к деньгам” или “успех для успешных”. Но даже самую бедную почву можно немного обогатить, чтобы неприхотливая культура подружилась с ним.

Допустим, вы хотите улучшить имидж. Но у вас очень большой лишний вес и образ жизни такой, что этот вес не сбросить. Вы можете начать бороться с этим весом с помощью воли, но в вашем поле много сильных фигур, которые тянут вас выпивать, играть в онлайн-игры, сидеть в чатах по ночам. Пытаться порвать с этими фигурами – задача очень сложная, влияние их велико.

Вы можете перетащить свою онлайн-тушку с одних сайтов на другие, начать читать об имидже, о правильном питании, общаться в сообществах. Это еще не результат, но это попытка привить себе новую культуру. Если получится сместить фокус внимания на тему имиджа и здоровья, вам станет проще заниматься собой. И если у вас появятся первые практические успехи, ресурс имиджа подключится, заниматься им станет интересней.

Что касается сорняков.

Сорняки – это дурные привычки, которые мешают полезным культурам расти на вашем поле.

К сорнякам можно отнести все плохие влияния, это и вредные фигуры, и аддикции, и негативные паттерны. Например, привычка поздно ложиться и есть на ночь или выпивать для расслабления мешает прокачать или даже подключить ресурс имиджа и здоровья, а без этих ресурсов блокируются ресурсы любви и транса. От сорняков в поле нужно избавляться и проще всего это сделать тогда, когда сорняк маленький. Если сорняк на вашем поле давно и пышно цветет, у него образовалась такая мощная корневая система, что у вас не выходит избавиться от него. Вы обрываете вершки, но назавтра они появляются вновь как головы гидры.

Корневая система – это то, как сорняк интегрирован в вашу жизнь, как он связан со всеми компонентами вашей жизни.

При лечении химических аддикций мало очистить кровь человека, необходимо еще очистить его поле. У наркомана или алкоголика есть друзья, знакомые, и все они пьют. Его привычка пить или нюхать – не сферический конь в вакууме, она тесно связана со всем, что он видит перед собой, о чем он думает, что он вспоминает и знает. Секс у него связан с веществами, философия связана тоже. В его жилище все предметы связаны с этим. Вот это – корневая система аддикции.

Если речь о недавней и небольшой привычке или какой-то новой вредной фигуре, все не так страшно. Такой сорняк можно выдернуть и волевым путем.

Волевые акты всегда короткие. Но главное, чем занимается воля, – это полевой путь.

Полевой путь – это стратегия, это создание в поле оснований и предпосылок, опор и новых фигур.

Вот небольшой сорняк можно вырвать и волевым путем, просто запретив себе питать вниманием его, лишив его почвы-тепла-воздуха-воды, то есть действий-импульсов-мыслей-эмоций.

Чтобы уничтожить сорняк побольше, вам придется прекратить питать целую сферу, к которой он относится.

Это будет подобно тому, как если бы вы вырезали кусок дерна вместе с корнем сорняка.

Почему при обширной корневой системе это дает обратный эффект?

Вы не можете лишить питания все свое поле, если обширная корневая система аддикции оплела всю вашу жизнь

Чтобы бороться с большими фигурами и серьезными аддикциями, необходимы дополнительные опоры.

Вы должны увидеть, сколько корней у вашего сорняка, сколько шей у вашей гидры и каждую прижечь, как это сделал Геракл.

Если не считать, что Вселенная ждет шанса стать вашим инновационным менеджером и перестроить за вас ваше поле, превратив его в райский сад, насадив плодовых деревьев и цветов, очевидно, что возделывать собственное поле каждый должен сам.

И если ваше поле напоминает пустырь, заросший репейником и засыпанный мусором, вам придется сначала разгребать помойку, избавляться от репейника и только потом начинать удобрять поле и сажать полезные культуры.

Пока я прервусь, а дальше расскажу про 12 главных типов влияния, которые были отражены в заданиях последнего теста.

Помня о типах влияния, проще сознательно избегать вредных влияний и выбирать полезные.

А вас пока хочу спросить о благоприятных влияниях.

Что или кто в вашей жизни влияет на вас благоприятно и в чем это выражается для вас?