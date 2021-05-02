Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира

Территориальная целостность Киргизии во время конфликта с Таджикистаном была под угрозой, в целях предотвращения дальнейших конфликтов необходимо создать комиссию по поддержанию мира, сообщил киргизский лидер Садыр Жапаров в своем обращении к народу.

«Территориальная целостность и безопасность нашего священного отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено. Однако благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов Кыргызстана нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны», – цитирует РИА «Новости» главу государства.

Жапаров отметил, что власти страны с пониманием отнеслась и к молодым людям, «которые хотели устремиться в Баткен и требовали оружие, таким образом они проявляли свой патриотизм».

«Однако было невозможно им предоставить оружие, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт и сохранить стабильность. Мы не повторили чужих ошибок. В то же время нельзя забывать, что некоторые провокаторы опаснее внешних сил. Было важно поддерживать порядок, чтобы не мешать усилиям наших силовых органов. Со своей стороны, мы никогда не позволим нашим Вооруженным силам вторгнуться в села соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома. Я потребовал от них не выходить за пределы Кыргызстана и не стрелять первыми», – подчеркнул президент.

Также он добавил, что обе стороны не должны допускать повторного противостояния, в результате которого может пострадать намного больше людей. «В целях предотвращения дальнейших конфликтов, я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах», – сказал он.

Ранее сообщалось, что МВД Киргизии возбудило 11 уголовных дел по факту вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.

В пятницу Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации.

Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана. Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана.

Напомним, новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».