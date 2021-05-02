Что посмотреть в праздники: 7 фильмов-биографий писателей

“Необыкновенная история на Рождество” (The Man Who Invented Christmas)

Год: 2017

Режиссер: Бхарат Наллури

В ролях: Дэн Стивенс, Кристофер Пламмер, Джонатан Прайс

Молодой писатель Чарльз Диккенс в творческом кризисе: после “Оливера Твиста” следующие три романа не встречают признания публики. Издателям не нравится идея о скряге, которому в канун Рождества явились три духа. Тогда Чарльз решает занять денег под бешеные проценты и издать книгу самостоятельно. На написание и публикацию романа у автора всего полтора месяца. Время не ждет.

“Гений” (Genius)

Год: 2016

Режиссер: Майкл Грандадж

В ролях: Николь Кидман, Джуд Лоу, Колин Ферт, Гай Пирс, Лора Линни

История непростых взаимоотношений писателя и редактора. Томас Вулф — признанный автор, в тени которого оставался его приятель Максвелл Перкинс. Редактор все время боролся с многословием Вульфа и приводил романы в должный вид. Чьей же заслуги больше в успехе Томаса?

“Красавица для чудовища” (Mary Shelley)

Год: 2017

Режиссер: Хайфа Аль-Мансор

В ролях: Эль Фаннинг, Мэйси Уильямс, Дуглас Бут, Джоанн Фроггатт

Юная Мэри обожает страшные романы и пытается писать сама. Пока пробы пера больше похожи на подражание. Собственные идеи появятся у девушки лишь после того, как она сбежит из дома со скандальным поэтом Перси Шелли, потеряет ребенка, разочаруется в любви и поймет ужас одиночества. Из этого родится знаменитый роман “Франкенштейн, или Современный Прометей”.

“Капоте” (Capote)

Год: 2005

Режиссер: Беннетт Миллер

В ролях: Филип Сеймур Хоффман, Кэтрин Кинер, Клифтон Коллинз мл.

В ноябре 1959 года в Канзасе происходит страшное преступление — двое преступников врываются в дом Клаттеров и убивают четверых. Знаменитый писатель Трумен Капоте, прочитав об этом в газете, решает побеседовать со свидетелями и убийцами, чтобы воссоздать объективную картину произошедшего. На протяжении четырех лет уточненный интеллектуал Капоте регулярно общается с убийцей Перри. Результатом станет документальный роман “Хладнокровное убийство”, который в Америке войдет в список ста лучших детективных произведений всех времен.

“Обещание на рассвете” (La promesse de l’aube)

Год: 2017

Режиссер: Эрик Барбье

В ролях: Пьер Нинэ, Шарлотта Генсбур, Дидье Бурдон

Экранизация одноименной автобиографии Ромена Гари. Мать мальчика уверена в том, что одаренного ребенка ждет будущее великого писателя. Ромену нравится рисовать, но он не находит поддержки у родительницы. Мать отговаривает Гари браться за кисти, так как все художники нищие. Будущий писатель идет на поводу у мамы и упорно добивается цели. Но становится ли он счастливее?

“Чистая правда” (All Is True)

Год: 2018

Режиссер: Кеннет Брана

В ролях: Кеннет Брана, Иэн МакКеллен, Джуди Денч, Лидия Уилсон

История последних лет жизни великого британского драматурга Уильяма Шекспира. Самого Шекспира играет Кеннет Брана, его жену — Джуди Денч, а графа Саутгемптона, которому посвящено несколько сонетов поэта, — сэр Иэн Маккеллен. На закате жизни великий англичанин покидает Лондон, завязывает с сочинительством и перебирается обратно домой к жене, с которой не жил под одной крышей уже тридцать лет. Несмотря на такой тихий брак на расстоянии, претензий друг к другу у них накопилось много.

“За пропастью во ржи” (Rebel in the Rye)

Год: 2017

Режиссер: Дэнни Стронг

В ролях: Зои Дойч, Николас Холт, Сара Полсон, Кевин Спейси

История создания романа “Над пропастью во ржи” достойна экранизации. Произведение задумывалось автором как сборник небольших рассказов, но постепенно переросло в полноценный роман. На судьбу творения повлияла война: молодому Джерому Сэлинджеру, побывавшему на фронте, пришлось заново привыкать к нормальной жизни. И все это время он писал.