 

Что посмотреть в праздники: 7 фильмов-биографий писателей

02.05.2021, 19:34, Разное
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“Необыкновенная история на Рождество” (The Man Who Invented Christmas)

Год: 2017
Режиссер: Бхарат Наллури
В ролях: Дэн Стивенс, Кристофер Пламмер, Джонатан Прайс

Молодой писатель Чарльз Диккенс в творческом кризисе: после “Оливера Твиста” следующие три романа не встречают признания публики. Издателям не нравится идея о скряге, которому в канун Рождества явились три духа. Тогда Чарльз решает занять денег под бешеные проценты и издать книгу самостоятельно. На написание и публикацию романа у автора всего полтора месяца. Время не ждет.

“Гений” (Genius)

Год: 2016
Режиссер: Майкл Грандадж
В ролях: Николь Кидман, Джуд Лоу, Колин Ферт, Гай Пирс, Лора Линни

История непростых взаимоотношений писателя и редактора. Томас Вулф — признанный автор, в тени которого оставался его приятель Максвелл Перкинс. Редактор все время боролся с многословием Вульфа и приводил романы в должный вид. Чьей же заслуги больше в успехе Томаса?

“Красавица для чудовища” (Mary Shelley)

Год: 2017
Режиссер: Хайфа Аль-Мансор
В ролях: Эль Фаннинг, Мэйси Уильямс, Дуглас Бут, Джоанн Фроггатт

Юная Мэри обожает страшные романы и пытается писать сама. Пока пробы пера больше похожи на подражание. Собственные идеи появятся у девушки лишь после того, как она сбежит из дома со скандальным поэтом Перси Шелли, потеряет ребенка, разочаруется в любви и поймет ужас одиночества. Из этого родится знаменитый роман “Франкенштейн, или Современный Прометей”.

“Капоте” (Capote)

Год: 2005
Режиссер: Беннетт Миллер
В ролях: Филип Сеймур Хоффман, Кэтрин Кинер, Клифтон Коллинз мл.

В ноябре 1959 года в Канзасе происходит страшное преступление — двое преступников врываются в дом Клаттеров и убивают четверых. Знаменитый писатель Трумен Капоте, прочитав об этом в газете, решает побеседовать со свидетелями и убийцами, чтобы воссоздать объективную картину произошедшего. На протяжении четырех лет уточненный интеллектуал Капоте регулярно общается с убийцей Перри. Результатом станет документальный роман “Хладнокровное убийство”, который в Америке войдет в список ста лучших детективных произведений всех времен.

“Обещание на рассвете” (La promesse de l’aube)

Год: 2017
Режиссер: Эрик Барбье
В ролях: Пьер Нинэ, Шарлотта Генсбур, Дидье Бурдон

Экранизация одноименной автобиографии Ромена Гари. Мать мальчика уверена в том, что одаренного ребенка ждет будущее великого писателя. Ромену нравится рисовать, но он не находит поддержки у родительницы. Мать отговаривает Гари браться за кисти, так как все художники нищие. Будущий писатель идет на поводу у мамы и упорно добивается цели. Но становится ли он счастливее?

“Чистая правда” (All Is True)

Год: 2018
Режиссер: Кеннет Брана
В ролях: Кеннет Брана, Иэн МакКеллен, Джуди Денч, Лидия Уилсон

История последних лет жизни великого британского драматурга Уильяма Шекспира. Самого Шекспира играет Кеннет Брана, его жену — Джуди Денч, а графа Саутгемптона, которому посвящено несколько сонетов поэта, — сэр Иэн Маккеллен. На закате жизни великий англичанин покидает Лондон, завязывает с сочинительством и перебирается обратно домой к жене, с которой не жил под одной крышей уже тридцать лет. Несмотря на такой тихий брак на расстоянии, претензий друг к другу у них накопилось много.

“За пропастью во ржи” (Rebel in the Rye)

Год: 2017
Режиссер: Дэнни Стронг
В ролях: Зои Дойч, Николас Холт, Сара Полсон, Кевин Спейси

История создания романа “Над пропастью во ржи” достойна экранизации. Произведение задумывалось автором как сборник небольших рассказов, но постепенно переросло в полноценный роман. На судьбу творения повлияла война: молодому Джерому Сэлинджеру, побывавшему на фронте, пришлось заново привыкать к нормальной жизни. И все это время он писал.



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