Незаживающий штамм

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02.05.2021, 19:32, Разное
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Что изменится в РФ с приходом индийской версии коронавируса. Отвечает профессор Сергей Нетесов.

Надежда человечества выкарабкаться из состояния постоянной борьбы с коронавирусом опять подорвана — третья волна эпидемии в Индии стала сейчас главной мировой новостью. Опасность нового штамма вируса и подъем заболеваемости во всех странах, решивших было вернуться к прежней жизни, — самая волнующая тема для обсуждений. Мы поговорили об этом с молекулярным биологом, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета профессором Сергеем Нетёсовым.

— Сергей Викторович, индийский штамм коронавируса. Насколько это серьезно?

— Пока никаких научных публикаций на эту тему я не видел, но, судя по масштабам, эпидемия в Индии колоссальная. Больше 300 тысяч заболевших каждый день — это очень много, даже при численности населения в млрд человек.

Причем, обратите внимание на такую тревожную деталь — во всех странах подъем заболеваемости сейчас происходит гораздо более серьезный, чем прошлой весной.

Ситуацию в Индии сами индусы комментируют пока слабо, но можно предположить, что ситуация у них примерно такая же, как и везде: народ устал от всех этих масок и ограничений. Власти тоже решили вернуться к нормальной жизни. И вот результат. Я надеюсь, эти новости произведут должный эффект, и наши власти, прежде всего московские, постараются снова вернуть часть ограничений.

Индийские медики доставляют в больницу пациента с коронавирусом, 26 апреля 2021 года. Фото: Ashish Vaishnav / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

— Смысл ограничений ясен. Но не ясно все же — сам по себе индийский штамм, он действительно более опасен? С ним не в состоянии бороться вакцины, разработанные в мире раньше?

— Я думаю, какие-то научные заключения будут доступны в короткое время. Дней через десять — две недели ясности будет больше, когда ученым удастся секвенировать и проанализировать не один штамм, а на самом деле несколько десятков. Но, как бы то ни было, абсолютным приоритетом тут все равно остается вакцинация. Обогнать мутацию вируса могут только высокие темпы получения населением прививок. Великобритания, например, в которой, как известно, появились более заразные, так называемые британские вариации коронавируса, вакцинировала уже больше 40% населения. И этим они сбивают волну эпидемии. В Индии сделаны уже больше 100 млн прививок. Конечно, повторюсь, при численности населения под млрд это, может быть, и немного, но

Похоронный обряд над умершим от коронавируса. Нью-Дели, 26 апреля 2021 года. Фото: Amarjeet Kumar Singh / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

страна уже набрала темп, и я предполагаю, что через пару недель заболеваемость в Индии пойдет на спад.

— Каков ваш прогноз для России?

— Такой же, как и для других стран. Это не прогноз, а план действий. Возвращение части ограничений и увеличение темпов вакцинации.

Сергей Мостовщиков

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Источник: Новая газета



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