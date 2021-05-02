Мнение: США огородились от русских, байденские репрессии и российские заводы в Германии

1. Кажется, мир за последние 30 лет полностью перевернулся. США начали огораживаться железным занавесом: американское посольство прекращает выдавать визы россиянам. Раньше Советский Союз ограничивал въезд в страну иностранцев, теперь же этим занимается Америка. Того и гляди, начнут думать также о выездных визах:

https://lenta.ru/news/2021/04/30/posolstvo/

Странное решение Госдепа ударит в первую очередь на россиянах, которые симпатизируют нынешней политике США, а вовсе не по «русским ватникам», с точки зрения которых делать в США особо нечего.

2. Казалось бы, после драки кулаками не машут. Байден, пускай и с фальсификациями, но выиграл выборы и отпраздновал 100 дней своего президентства: теперь сторонников Трампа можно было бы оставить в покое и прекратить преследовать и угнетать.

Но нет, похоже, что мстительность является неотъемлемой чертой левых политиков: без репрессий они себе жизнь не представляют. К Рудольфу Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка, который на свою беду успел поработать адвокатом Трампа, приехал с обыском «чёрный воронок»:

https://a-nikolov.livejournal.com/520418.html

Продолжают страдать и рядовые сторонники Трампа. Вот крик души одного из них:

https://twitter.com/NickJFuentes/status/1387059008750727178

С тех пор как я посетил митинг в поддержку президента Трампа рядом с Белым домом 6 января, меня забанили на ЭйрБнБ, Фейсбуке, Инстаграме, DLive и Coinbase, заблокировали на всех платёжных операторах, заморозили банковский счёт, добавили в список тех, кому запрещено летать на самолётах… А ведь я даже не сделал ничего плохого!

Именно так работает современная американская «культура отмены», когда неугодных подвергают остракизму, повсюду запрещают и никуда не пущают. Это вполне можно считать современной формой политических репрессий.

Сам несчастный сторонник Трампа уже успел осознать, в какой стране живёт, однако всё ещё наивно думает, что в нашей свободолюбивой России, которую американские СМИ выставляют оплотом авторитаризма и несвободы, дела якобы обстоят точно так же, как и в США:

https://twitter.com/NickJFuentes/status/1387462805243191305

Мне не было предъявлено никаких обвинений, меня не осудили за какое бы то ни было преступление… Я не совершал никаких преступлений. И всё же вот так со мной поступили, с простым американским гражданином, без надлежащих правовых процедур. Мы ничем не отличаемся от России и Китая, за исключением того, что наши тиранические лидеры – это BLM [«Чёрные жизни важны»] и ЛГБТ.

Можно было бы предложить американцу приехать в Россию и самолично убедиться, что здесь сторонников Трампа не угнетают, и что все правовые процедуры у нас соблюдаются. Проблема в том, что бедняге запрещён вылет из страны.

3. Читатели пишут:

Еще не успокоились волны на пристани немецкой судоверфи «Sietas» о покупке которой Ленинградским судостроительным заводом «Пелла» писали все СМИ, как российский концерн «Русал» купил убыточный завод по производству алюминия Aluminium Rheinfelden, основанный ещё в 1898 году, в немецком городе Райнфельде.

Фирма не справилась с пандемией коронавируса, отметила газета «Взгляд». В сентябре 2020 года из-за убытков завод подал заявление на банкротство.

Интересно, коварные русские капиталисты первым делом заставят 250 работников завода привиться Спутником V, чтобы немецкие лентяи, наконец-то вернулись к работе за станки и плавильные печи?

Лично мне любопытно, что скажут на это наши караул-патриоты. Они отказываются считать российскими заводы, которые расположены в России, но при этом принадлежат иностранцам. Следует ли тогда считать российскими заводы, которые расположены в Германии, но при этом принадлежат россиянам?