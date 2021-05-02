Портативный игровой монитор ROG Strix XG16AHPE-W представлен в компании ASUS

Небольшие размеры нового игрового монитора ASUS позволяют отнести его к классу портативных. Действительно, диагональ здесь имеет размер всего 15,6 дюйма, что для класса игровых мониторов не так много.

На презентации данного устройства разработчик рассказал также о том, что картинка на экране будет отображаться в формате Full HD или разрешением 1920 на 1980 пикселей. В основу положена матрица IPS.

Частота обновления кадров – 144 Гц, что обеспечивает комфортные условия игры на протяжении длительного времени без перерывов. Наконец, угол обзора составляет 178 градусов, а охват цветового диапазона обеспечен максимально полный. К монитору прилагается аккумулятор емкостью 7800 мАч, которого должно хватить на три часа автономной работы.