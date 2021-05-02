 

В Facebook заявили о покупке разработчика военного VR-симулятора Onward

02.05.2021, 19:24, Новости дня
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Компания Facebook продолжила сбор студий, занятых разработкой VR-симуляторов. В данном случае, речь идет о приобретении очередной компании, которая выпустила Onward, сообщают источники.

По словам одного из вице-президентов Facebook Майка Верду, уже можно говорить о целой экосистеме, созданной в рядах корпорации и занимающихся выпуском военных симуляторов.

С каждым таким приобретением интернет-гигант увеличивает возможности разработчиков, которые ранее могли в лучшем случае конкурировать между собой. Теперь их усилия объединены для достижения общей цели, что должно вылиться в создание мегапопулярных продуктов. Ранее аналогичные приобретения компания делала в 2019 и 2020 годах.



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