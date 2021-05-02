 

В Китае создано устройство для преобразования тепла от рук в электричество

02.05.2021, 19:24, Новости дня
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В будущем данный принцип наверняка будет широко использоваться для подзарядки и питания мобильных девайсов, особенно – наручных. Китайские инженеры сумели наконец-то создать рабочее устройство, которое использует тепло человеческой руки для преобразования его в электрический ток.

Как минимум, так можно питать фитнес-браслеты и умные часы. Впрочем, нечто подобное уже представлено среди современных разработок. Однако в данном случае, энергия вырабатывается именно из термопластин, а не от движения частей человеческого тела.

Единственным недостатком устройства являются пока еще достаточно большие его размеры. Получается браслет получился шириной почти в три сантиметра. При этом длина его составляет более 11 см, но примерно столько же у обычного ремешка для часов.



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