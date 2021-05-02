 

Российские звезды поздравили поклонников и показали свои столы на Пасху

02.05.2021, 19:18, Разное
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В микроблогах Instagram российских звезд с самого утра не утихают поздравления со Светлой Пасхой. Знаменитости показали, как они отмечают это событие, а также продемонстрировали свои пасхальные столы и угощения.
Торжественной атмосфере в этом году способствуют и длительные выходные в стране. Пасха – праздник семейный, поэтому большинство представителей шоу-бизнеса проводят его в кругу родных и близких людей. Например, Анастасия Цветаева, Инна Михайлова и Анна Михалкова наслаждались общением с дочерями и показали подписчикам, каким способом они окрашивали пасхальные яйца. Как приготовить не только вкусную, но и полезную пасху с фисташками и без яиц, пояснила Юлия Высоцкая.

Церковную службу в Светлый праздник посетила телеведущая Екатерина Стриженова и певица Вика Цыганова в сопровождении компании подруг. Ее коллега Анита Цой обратилась к поклонникам, записав видео с поздравлением.

Жена Гарика Мартиросяна даже к такому процессу, как окрашивание яиц, подошла с юмором. Посмеялась над собой во время подготовки к Пасхе и Тутта Ларсен. Телеведущая призналась, что за то время, пока она готовила куличи, произошло множество неприятных событий. Сын упал с лестницы, из шкафа рухнул пакет с мукой, взорвавшись при этом. Она едва не испортила глазурь, а настроение «мужчины жизни» в течение вечера поменялось раз сто. Но это не помешало Тутте Ларсен взять себя в руки и получить прекрасный результат.

Источник: www.passion.ru



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