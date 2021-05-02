 

У российских военных будет шок, если они перейдут границу Украины – Муженко

02.05.2021, 19:14, Новости дня
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“У россиян есть проблемы с мотивацией воевать в Украине. Конечно, на первом этапе будет желание: “Мы зайдем и покажем хохлам”. Но позже появится понимание. В 2014 году была ситуация с пленением 10 российских десантников – после ударов вертолетов и ракет по батальонно-тактической группе, которая заходила, ее рассеяли. […] Они сказали: “Думали, нас будут встречать, как в Крыму с цветами. А по нам нанесли удары вертолеты”. Это для них был шок. Такой же шок будет, если они перейдут украинскую границу”, – сказал украинский генерал.

По его словам, война против Украины не будет “легкой прогулкой” для России из-за консолидации украинской нации и объединения всех силовых структур Украины.

“Вопрос, насколько мы готовы к потерям, но только это остановит Россию. Боевой дух – тот фактор, который никогда не учитывают, который россияне не учли в 2014 году. Особенно после Крыма, когда не было достойного отпора и они поняли, что украинская армия деморализована. Донбасс появился как следствие Крыма, но, как говорил один российский депутат на шоу [российского пропагандиста Владимира] Соловьева: “У нас уже все было решено, когда вдруг откуда-то взялась украинская армия”, – объяснил Муженко.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, за время конфликта на Донбассе погибло около 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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