Мнения: «Ликвидация бен Ладена» была просто спектаклем

Ровно 10 лет назад, 2 мая 2011 года, президент США Барак Обама объявил сенсационную новость – террорист №1 Усама бен Ладен уничтожен в своем доме в Пакистане. Ликующим гражданам США рассказали следующее. Славные парни из спецназа ВМС расправились с террористом всего за 40 минут. В режиме реального времени велась съемка всей операции, которая позволила президенту США и его окружению рассмотреть все происходящее в деталях. Произошло даже захоронение тела Усамы бен Ладена до захода солнца, «по обычаям мусульман».

Ровно 10 лет назад, 2 мая 2011 года, президент США Барак Обама объявил сенсационную новость – террорист №1 Усама бен Ладен уничтожен в своем доме в Пакистане. Ликующим гражданам США рассказали следующее. Славные парни из спецназа ВМС расправились с террористом всего за 40 минут. В режиме реального времени велась съемка всей операции, которая позволила президенту США и его окружению рассмотреть все происходящее в деталях. Произошло даже захоронение тела Усамы бен Ладена до захода солнца, «по обычаям мусульман».

Вот только спустя некоторое время выяснилось, что распространенная по всем мировым СМИ фотография убитого бен Ладена – не более чем банальный фотомонтаж. Президент США и его окружение действительно видели операцию в режиме реального времени, но …не всю. Самое главное прошло почему-то мимо них. В течение целых 25 (!) минут они не имели представления, что на самом деле происходит внутри одной из вилл на окраине городка Абботтабад в 50 км к северу от Исламабада, где работали американские спецназовцы.

Но самое интересное – как оказалось, террорист был полностью безоружен и оказал сопротивление, возможно, лишь тем, что просто не поднял руки вверх. Перед нами всего лишь убийство безоружного пожилого и больного человека, пусть и преступника (хотя суда над ним и не было).

В общем, в этой загадочной истории слишком много нестыковок и странностей.

Исполнители

Прежде всего напомним, что нам точно известно.

Операцию проводила боевая група «красная» – подразделение Группы специальных боевых действий на море (Naval Special Warfare Development Group), входящей в состав Объединенного командования Сил специальных операций США. Группа является одним из немногих спецподразделений, которому разрешено действовать как непосредственно против террористов, так и против «потенциальной террористической угрозы». Возможно, именно по этой причине им и была поручена эта операция. Действия в замкнутом пространстве (как, например, помещения отдельно стоящей виллы) – их профиль. Бойцы имеют высочайший уровень стрелковой подготовки и вероятность случайного поражения заложника, а не террориста, который им прикрывается, – ничтожна.

Участие в разработке, подготовке и проведении операции, получившей кодовое название «Джеронимо» (название копья Нептуна), принимали два офицера британской Специальной Лодочной Службы (Special Boat Service – SBS). Скорее всего, они оказывали помощь в организации связи.

В целом операции, по сообщениям американских СМИ, принимало участие 75 человек. Они были разделены на две группы: штурмовую и обеспечения. Штурмовая группа в количестве 25 человек летела на паре модифицированных вертолетов, так называемых Black Hawk Stealth, а группа обеспечения на двух «Чинуках». Непосредственно в здании работала одна из подгрупп штурмовой группы в количестве 12 человек.

Американцы вылетели на задание с авиабазы в Баграме в Афганистане и совершили промежуточную посадку на аэродроме в Джелалабаде (вероятно, для дозаправки). От Джелалабада до Абботтабада, где находился объект, по прямой около 300 километров. Вертолеты шли на предельно малой высоте, чтобы исключить обнаружение средствами ПВО Пакистана. Чтобы исключить случайности, американцы подавили все радио- и телефонные сигналы в районе операции с помощью БПЛА и самолета радиоэлектронной борьбы EA-6 «Prowler», которые взлетели с палубы авианосца «Карл Вилсон».

«Что-то пошло не так»

План виллы бен Ладена у спецназа наверняка был. Охраны, повторим, либо не было, либо была очень слабая. Поэтому стандартное время проведения такой операции подготовленными бойцами должно было составлять максимум несколько минут. Но, как любят говорить сами американцы, «что-то пошло не так».

Дом бен Ладена был обнесен толстым забором с колючей проволокой, а территория внутреннего дворика была поделена стенами на участки. Заявляется, что подъезды к особняку охранялись. Даже терраса на верхнем этаже была скрыта от посторонних глаз двухметровой загородкой. Тем не менее, охрана была минимальной (если была вообще), видимо, чтобы не привлекать внимание полиции.

2 мая 2011 года примерно в 01.00 по местному времени спецназ высадился на объекте. Согласно замыслу, высадка должна была осуществляться на крышу дома с вертолета по веревкам. Но вертолет внезапно потерял высоту и упал в восточный двор виллы. Наиболее вероятной причиной падения называют не огонь противника, а созданное при посадке во двор вихревое кольцо, в которое попал вертолет. При падении вертолет был поврежден, его корпус оказался во дворе, а хвост за забором. Второй «Черный ястреб» успешно приземлился в западном внешнем дворе, отгороженном от здания забором.

Войдя в дом, штурмовая команда сообщила об этом кодовым сигналом «Джеронимо» – и лишь спустя 40 минут был получен сигнал о ликвидации цели: «Джеронимо E-KIA». В силу того, что высадиться на крышу не удалось, спецназовцам пришлось подрывать несколько стен и выбивать выстрелами запертые двери. Возможно, это и стало основной причиной столь колоссальной потери времени, поскольку сопротивления практически не было. Интересно, сколько бы они возились, если бы вилла бен Ладена всерьез охранялась?

Вопросы без ответов

В любом случае, есть один очевидный для специалиста вопрос, на который до сих пор нет внятного ответа – почему операция продолжалась так долго, целых сорок минут? Для сравнения: операция спецназа ГРУ ВС СССР по штурму дворца Тадж-Бек в Кабуле в декабре 1979 года заняла всего 42 минуты. Однако это была гораздо более грандиозная операция. Дворец охраняло около трех тысяч человек, а штурмовым группам, в составе которых было примерно сто бойцов, пришлось пройти под плотным огнем сотни метров.

И еще один важнейший вопрос – почему бен Ладена пришлось застрелить на месте? Как заявлял советник президента США по борьбе с терроризмом Джон Бреннан, «если бы такая возможность представилась, бен Ладен был бы арестован». Но почему же такой возможности не оказалось? Что должен был сделать старый, больной и безоружный человек, чтобы вооруженный, крепкий физически, натренированный и психически устойчивый спецназовец одного из самых элитных подразделений спецназа США счел невозможным его захват живым? Ответа на этот вопрос тоже никто не дает.

Есть и еще одно странное расхождение. Директор ЦРУ Леон Панетта заявлял, что Вашингтон специально, во избежание утечки информации ничего не сообщал о спецоперации пакистанской стороне. Более того – данный факт вызывал острое недовольство Пакистана, так как «спецоперация вышла за правовые рамки», заявляли в Исламабаде.

Однако затем слова директора ЦРУ опроверг не кто-нибудь, а его прямой начальник, президент США Барак Обама. Он заявил, что принял решение о проведении операции за неделю до ее начала и что пакистанские власти были заранее обо всем уведомлены. Почему официальные лица дают столь противоречивую информацию?

Концы в воду

Еще одна странность касается идентификации личности объекта ликвидации. Сообщается, что после завершения штурма группа с телом бен Ладена вернулась на трех оставшихся вертолетах в исходный район, откуда была начата операция. Там была проведена ДНК-экспертиза тела террориста номер один – сообщается, что его личность была точно идентифицирована. После этого спецназ вылетел в район Аравийского моря, где с борта авианосца тело бен Ладена было предано воде.

Во-первых, ничего не сообщается о том, с каким исходным ДНК-материалом проводилось сравнение.

Во-вторых – и это поистине странно и необъяснимо – чем же было вызвано столь спешное захоронение тела в воде? Мусульманские традиции, которыми объясняют эту процедуру, требуют захоронения в земле до восхода солнца, и такие возможности у США были. Более того, погребение в море подобным образом, согласно высказываниям некоторых мусульманских священников, является вызовом Аллаху и страшным оскорблением умершего. А это значит, что причина спешки была в чем-то ином.

С учетом того, что операция готовилась и была показана в жанре впечатляющего шоу, очень странно, что вожделенный результат поисков на протяжении почти десяти лет (то есть звезда этого шоу) был столь поспешно ликвидирован, а не предстал живым перед судом. Все это сильно противоречит законам политического шоу-бизнеса, который американцы – в отличие от законов ислама – чтут поистине свято. Полагаю, что если бы американцам действительно попал в руки пусть и не живой, но реальный Усама бен Ладен, даже из его трупа они сделали бы колоссальное представление.

А поскольку в таких серьезных делах чудес не бывает, с высокой долей вероятности можно утверждать, что вся эта операция не более чем дорогая, но не идеальная постановка.

Куда делся Усама?

Общеизвестно, что Усама бен Ладен в свое время был агентом ЦРУ и пакистанской межведомственной разведки ISI. По утверждению директора института США и Канады Сергея Рогова, Усама бен Ладен в девяностые годы прекратил свои отношения с ЦРУ.

В список десяти самых разыскиваемых террористов мира имя бен Ладена попало в связи с подозрениями о подготовке терактов против американских посольств в Найроби (Кения) и в Дар-эс-Саламе (Танзания), произошедших 7-го августа 1998 года. В числе погибших были и американские граждане. С этого дня спецслужбы США присвоили Усаме бен Ладену статус «террориста номер один», арестовали его банковские счета и пообещали выдать пять миллионов долларов в награду за информацию, которая поможет его аресту.

В это самое время бен Ладен спокойно продолжал сотрудничать с ISI. И это вполне реально, поскольку движение «Талибан» – творение этой разведывательной службы, а Усама бен Ладен был желанным гостем талибов в Афганистане до вторжения американцев.

В силу того, что в начале 2000-х пакистанские власти из-за усиливающихся антиамериканских и антиправительственных выступлений исламистов все более пытались дистанцироваться от своих американских союзников, отношения между США и Пакистаном осложнились. «Пакистанцы нам врали на каждом шагу. Они сотрудничали с радикальными исламистами, они прятали монстра, который убил 3000 американцев 11 сентября, а мы в это самое время оказывали им военную помощь. Отношения с Пакистаном бессмысленны, у нас открылись глаза», – заявлял сопредседатель комитета по международным организациям и правам человека Конгресса США Дейна Рорабахер.

Сергей Рогов уверен, что примерно за месяц до операции «Джеронимо» состоялась встреча представителей американских и пакистанских спецслужб, в ходе которой была заключена некая сделка и пакистанцы согласились на «ликвидацию» своего подопечного.

До этого момента я в полной мере разделяю точку зрения Сергея Рогова. Но далее возникает все тот же вопрос: где труп? Как говорят в юридической практике: «Нет тела – нет дела!»

Я полагаю, что трупа нет и не было, поскольку на самом деле никто Усаму бен Ладена не убивал. Его просто вывели из игры, проведя операцию прикрытия с имитацией его убийства. Американская разведка договорилась с пакистанскими спецслужбами о проведении показанного всем спектакля. И если кого-то и убили в этот момент на «вилле бен Ладена», то, скорее всего, подставное лицо.

А самому бен Ладену изменили внешность, и сейчас он спокойно доживает свои дни где-нибудь в Латинской Америке.

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