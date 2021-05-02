Башкирские ученые создали сорбент из свеклы для очистки воды от нефтепродуктов

В Уфимском авиационном техуниверситете представили новый экологически безопасный сорбент для очистки воды, загрязненной нефтью и нефтепродуктами.

Продукт в рамках нацпроекта «Наука и университеты» разработали и запатентовали сотрудники и студенты кафедры безопасности производства и промышленной экологии УГАТУ, сообщается на сайте «Национальные проекты России».

В Башкортостане находится один из крупнейших в России и Европе топливно-энергетический комплекс. Помимо таких гигантов, как «Башнефть», в сфере работают десятки небольших компаний, поэтому проблема ликвидации последствий аварий стоит особенно остро.

Разработчики из УГАТУ запатентовали собственный способ получения нового сорбента. В его основе – свекловичный жом – отходы от переработки сахарной свеклы. Принцип действия разработки стандартный: загрязненный участок воды ограждают бонами и посыпают сорбентом. Через определенное время порошок поглощает нефтепродукт, смесь собирают скребками и утилизируют.

Как рассказали создатели сорбента, у разработки УГАТУ есть ряд существенных преимуществ. Это дешевое и максимально доступное сырье – только в Башкортостане работают два сахарных завода, каждый из них ежегодно производит до 400 тысяч тонн жома.

Помимо этого, новый сорбент – экологически чистый продукт, не наносящий вреда природе, к тому же существенно дешевле импортных аналогов.

«Мы предлагаем использовать природный легкодоступный материал, который по своим характеристикам не уступает существующим на рынке аналогам, среди которых органические и неорганические сорбенты. Но у нас преимущество не только в органике: при производстве используются отходы, а это двойная польза с точки зрения экологии», – отметила одна из авторов разработки Наталья Кострюкова.

Согласно целям нацпроекта «Наука и университеты», РФ должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроекты, инициированные президентом Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.