 

Белорусский священник отказался освятить БЧБ-яйца и сдал прихожан в КГБ

02.05.2021, 18:52, Разное
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Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан (Нещерет) проявил гражданскую активность и предотвратил провокацию во время пасхального богослужения.

После завершения крестного хода вокруг Спасо-Преображенского храма верующие выставили корзины с едой, чтобы священник окропил их святой водой.

В одной из них находились куриные яйца с надписями «Жыве Беларусь» и символикой Белорусской Народной Республики. Архиепископ отказался благословлять этих прихожан и позвал охрану, задержавшую провокаторов и сдавшую их сотрудникам милиции.

По итогам происшествия против прихожан Белорусской православной церкви возбуждены уголовные дела по статьям 361 УК РБ «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» и статье 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Им грозит 5-10 лет лишения свободы.

На допросе задержанные признались, что действовали по указке политолога Александра Федуты.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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