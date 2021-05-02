Apple без лишней огласки готовит подписку на высококачественную музыку

Инсайдеры сообщают о том, что американская компания Apple тайно готовит подписку на музыку самого высокого качества. К такому выводу специалисты пришли, анализируя код бета-версии операционной системы iOS 14.6 1.

По словам экспертов, там содержится соответствующее упоминание, о котором ни руководство Apple, ни его маркетологи нигде не упоминают. Однако они все-таки уверены, что в сервисе Apple Music появится особая подписка на музыку в сверхвысоком качестве.

Также в среде аналитиков появились предположение о стоимости будущей услуги. Большинство сходится во мнении, что она не превысит десяти американских долларов в месяц. Впрочем, утверждать что-то с полной уверенностью еще рано.