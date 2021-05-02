В Финляндии создан робот, который сможет заменить дворника

Специалисты финской компании Trombia Technologies заявили о том, что ими не только разработан, но и уже внедрен для работы в коммунальном хозяйстве робот, который выполняет все функции дворника.

Таким образом, технический прогресс помогает избавить человека от низкоквалифицированного труда, поясняют эксперты.

Первый робот начал трудиться на улицах Хельсинки. В частности, он убирает улицы и велосипедные дорожки, но делает это исключительно по ночам. Внешне робот не похож на человека. Скорее – на автомобиль, длина которого составляет чуть больше трех с половиной, а ширина – 2,3 метра. Он оснащен всеми инструментами для уборки и увозит собранный мусор с собой. Скорость во время работа составляет 2600 метров в час. Ни один дворник не способен подметать так быстро.