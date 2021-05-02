 

Ольга Бузова поздравила подписчиков с Пасхой в домашнем образе

02.05.2021, 18:24, Разное
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В своем микроблоге Instagram Ольга Бузова, как и многие российские представители шоу-бизнеса, поздравила подписчиков со Светлой Пасхой. Поющая телеведущая предстала в домашнем образе, продемонстрировав поклонникам свой кулич с зажженной свечой.
Ольга Бузова обнародовала фотографию, на которой она позирует без мейкапа в очках с крупной оправой. Знаменитость в удобной домашней одежде черного цвета и с распущенными длинными волосами. Она пожелала фолловерам здоровья, мира и добра.

Недавно у Ольги Бузовой был не самый легкий период в жизни. Она пережила болезненный разрыв с блогером Давой. Многие поклонники не верили в искренность чувств пары. За певицу на одном из ток-шоу заступилась ведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева. Она заявила, что роман знаменитостей строился не на хайпе, как многие думают. По словам телеведущей, Ольга Бузова действительно сильно переживала из-за того, что их отношения с Давидом Манукяном закончились. Однако вскоре звезде удалось совладать со своими эмоциями.



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