 

“Слишком рано”: Анну Хилькевич осудили за маникюр дочерей

02.05.2021, 18:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пользователи Сети раскритиковали известную российскую актрису Анну Хилькевич за поход в салон красоты с двумя маленькими дочерями. Звезда сериала «Универ» разрешила девочкам сделать маникюр.
Раньше Анне Хилькевич казалось, что в пять лет рано делать маникюр без обработки кутикулы ребенку. Теперь в салон красоты вместе с ней на данную процедуру пришла ее младшая дочь Мария. В 2,9 года девочке сделали розовые ногти с дизайном. Актриса отправилась в свой салон «Культура маникюра», поскольку только настоящим профессионалам может доверить своих детей. Фотографиями, сделанными на процедуре, знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.

В описании к публикации Анна Хилькевич рассказала, что присутствие старшей сестры накладывает отпечаток во всем. Маленькая Мария учится у Арианны строить диалог, отстаивать права на книги, мультфильмы, еду, детскую косметику.

В комментариях к посту многие пользователи раскритиковали Анну Хилькевич за поощрение таких желаний наследниц. По их словам, маленьким девочкам еще рано красить ногти. Некоторые призывал актрису поберечь их ногтевую пластину. Сама же актриса не стала отвечать на нападки хейтеров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / Итоги года. Скандал года. Исключение из армян Маргариты Симоньян

22.12 / Праздник к нам приходит: как российские и зарубежные звезды украсили свои елки к Рождеству и Новому году

09.10 / ММКФ-2020: Софья Эрнст, Марина Александрова, Любовь Толкалина и другие гости церемонии закрытия фестиваля

21.12 / Песков поддержал предложение Дерипаски об инициаторах введения санкций

22.03 / В Канаде выявлена новая опасная болезнь мозга, от которой пострадало уже 43 человека

06.11 / Найденный в США необычный червь оказался бессмертным существом

28.11 / В России заговорили о готовности США воевать из-за “Северного потока-2”

21.07 / Как интернет добил режим Лукашенко: пропаганда на ТВ уже не работает

11.10 / Нутрициологи назвали продукты, разжигающие аппетит

29.07 / В России разрабатывается концепция массового использования алкозамков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика