“Слишком рано”: Анну Хилькевич осудили за маникюр дочерей

Пользователи Сети раскритиковали известную российскую актрису Анну Хилькевич за поход в салон красоты с двумя маленькими дочерями. Звезда сериала «Универ» разрешила девочкам сделать маникюр.

Раньше Анне Хилькевич казалось, что в пять лет рано делать маникюр без обработки кутикулы ребенку. Теперь в салон красоты вместе с ней на данную процедуру пришла ее младшая дочь Мария. В 2,9 года девочке сделали розовые ногти с дизайном. Актриса отправилась в свой салон «Культура маникюра», поскольку только настоящим профессионалам может доверить своих детей. Фотографиями, сделанными на процедуре, знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.

В описании к публикации Анна Хилькевич рассказала, что присутствие старшей сестры накладывает отпечаток во всем. Маленькая Мария учится у Арианны строить диалог, отстаивать права на книги, мультфильмы, еду, детскую косметику.

В комментариях к посту многие пользователи раскритиковали Анну Хилькевич за поощрение таких желаний наследниц. По их словам, маленьким девочкам еще рано красить ногти. Некоторые призывал актрису поберечь их ногтевую пластину. Сама же актриса не стала отвечать на нападки хейтеров.