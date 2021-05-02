Еврокомиссар по окружающей среде предложил искать коронавирус в сточных водах

Он отметил, что мониторинг сточных вод может быть “недорогим, быстрым и надежным источником информации о распространении коронавируса и его разновидностей”.

По словам Синкявичюса, страны Евросоюза должны “как можно скорее создать эффективные системы мониторинга сточных вод”, максимум – за шесть месяцев.

В будущем в городах и крупных населенных пунктах ЕС должны будут брать по две пробы в неделю, подчеркнул еврокомиссар.

Отсутствие коронавируса в сточных водах может указывать на то, что исследуемые территории имеют более низкий риск, резюмировал Синкявичюс.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний на 29 апреля, в странах ЕС подтверждено почти 30,3 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 678 653 человека с COVID-19.

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