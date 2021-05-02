 

Полиция назвала предварительную причину смерти мужчины, тело которого нашли в Очакове, и показала записку

02.05.2021, 18:20, Новости дня
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“В канаве возле мусорной свалки обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. На умершем была одежда защитного цвета, похожая на форменную. Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти – самоубийство, окончательную установит судебно-медицинская экспертиза”, – говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что на месте происшествия обнаружили нож и пистолет, их также отправили на экспертизу.

Ведомство также показало фотографию записки, которую, очевидно, нашли там же. На листке из блокнота написано: “Каждому по заслугам его”.

Фото: mk.npu.gov.ua

“Личность мужчины установлена, им оказался 26-летний местный военнослужащий, подозреваемого в покушении на убийство также военного, которое имело место 23 апреля во дворе дома по улице Бугская в Очакове”, – объяснили в полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В полиции подчеркнули, что этого “требует процедура в подобных случаях”.

Контекст:23 апреля в Очакове стреляли в 23-летнего военнослужащего, когда тот шел на работу. Потерпевшего госпитализировали с ранением головы. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
По информации “Преступности.НЕТ”, причиной покушения были неприязненные отношения между военными “вследствие конфликта из-за девушки”.
1 мая “Обозреватель” сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что умерший был 1995 года рождения, имел фамилию Тофан и разыскивался в связи с покушением на сослуживца. “Преступности.НЕТ” утверждает, что умерший – бывший военнослужащий 73-го морского центра специальных операций, уволился около года назад. Возле его тела нашли пистолет Макарова, который пропал из воинской части.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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