 

Ночью в Киеве около 15 человек устроили драку с поножовщиной, есть пострадавшие

02.05.2021, 18:20, Новости дня
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По данным dtp.kiev.ua, в драке участвовали 15 человек. Одного из них госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному мужчине со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте.

Большинство из участников потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения, добавляет dtp.kiev.ua.

https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/posts/1975744112591472

Полиция Киева ни о каких подобных инцидентах в столице пока не сообщала.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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