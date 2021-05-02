Ночью в Киеве около 15 человек устроили драку с поножовщиной, есть пострадавшие
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По данным dtp.kiev.ua, в драке участвовали 15 человек. Одного из них госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному мужчине со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте.
Большинство из участников потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения, добавляет dtp.kiev.ua.
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/posts/1975744112591472
Полиция Киева ни о каких подобных инцидентах в столице пока не сообщала.
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