Ночью в Киеве около 15 человек устроили драку с поножовщиной, есть пострадавшие

По данным dtp.kiev.ua, в драке участвовали 15 человек. Одного из них госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному мужчине со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте.

Большинство из участников потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения, добавляет dtp.kiev.ua.

https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/posts/1975744112591472

Полиция Киева ни о каких подобных инцидентах в столице пока не сообщала.

—