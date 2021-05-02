“Лишены возможности”. Муженко заявил, что на Донбассе у ВСУ ослаблена контрснайперская деятельность

“С нового года у нас более 30 погибших, […] и более 60% – это потери от снайперского огня. А в нынешней ситуации ВСУ лишены возможности адекватно реагировать на это, отвели контрснайперские группы. Насколько я владею информацией, это направление существенно ослабили и российские снайперы действовали практически безнаказанно”, – сказал генерал.

По его словам, “против снайперов наиболее эффективны не столько снайперы, сколько минометы, а они вообще запрещены как тяжелое вооружение”.

“Я считал и считаю, что лучшее средство прекращения огня – эффективный огонь в ответ. Есть процедура: обстрел – сигнал в ОБСЕ: “повлияйте на ситуацию”. Как правило, на нее никто не влияет. Обстрелы продолжаются, а если есть огонь, то они понимают, что у них ограниченное время, потому что сейчас получат “ответку”, – объяснил Муженко.

Он заявил, что на ситуацию “влияет политика”.

“Армия – это инструмент в руках государства. Она сама не принимает решение что-то начинать или не начинать. Решение принимают политики. То, что сейчас мы видим на Донбассе, то такое выражение существует – “стабильно напряженная ситуация”. Обстрелы продолжаются, люди гибнут – увы, такова негативная объективность”, – отметил экс-главнокомандующий ВСУ.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

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