В Харьковской области на Пасху священник освятил верующих водой прямо из ведра

Отмечается, что священник сначала опоздал на утреннюю службу, которая должна была состояться в шесть часов утра.

“Должен был быть в шесть утра. Ему звонили, звонили – не брал трубку. В 7.30 приехал сам. И две певчие, они впереди с сундуком для пожертвований бегали, а тот ни свечек, ни креста, ничего не привез. Говорит “я торопился и все забыл”, – говорится в сообщении.

Как видно на видео, священник “освятил” верующих “без креста, святой воды, свечей и кадыла”.

Со словами “Христос Воскресе” церковнослужитель раскрутился и облил верующих водой прямо из ведра.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений ТРУХА * ХАРЬКОВ (@true.xa)

—