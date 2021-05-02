Госдеп опроверг сообщения об обмене заключенными между США и Ираном

В Госдепе назвали не соответствующими действительности сообщения СМИ о договоренности об обмене заключенными между США и Ираном.

«Сообщения о том, что было достигнуто соглашение об обмене заключенными, не соответствуют действительности», – цитирует ТАСС главу пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил о том, что Вашингтон освободит четверых задержанных иранцев. В обмен на это Иран освободит четверых американцев, обвиняемых в шпионаже в интересах американской разведки. Также утверждалось, что США намерены «выплатить» 7 миллиардов долларов из замороженных иранских активов.