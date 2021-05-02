 

Госдеп опроверг сообщения об обмене заключенными между США и Ираном

02.05.2021, 18:04, Новости дня
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В Госдепе назвали не соответствующими действительности сообщения СМИ о договоренности об обмене заключенными между США и Ираном.

«Сообщения о том, что было достигнуто соглашение об обмене заключенными, не соответствуют действительности», – цитирует ТАСС главу пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее ливанский телеканал al-Mayadeen сообщил о том, что Вашингтон освободит четверых задержанных иранцев. В обмен на это Иран освободит четверых американцев, обвиняемых в шпионаже в интересах американской разведки. Также утверждалось, что США намерены «выплатить» 7 миллиардов долларов из замороженных иранских активов.



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