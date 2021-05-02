В Финляндии жители начали массово умирать из-за неизвестного наркотика

Жители финских городов Турку и Хельсинки начали массово умирать из-за неизвестного наркотического вещества, сообщило издание Yle.

По данным полиции, в начале апреля в Турку произошло пять случаев смерти от наркотиков. В издании Yle сообщили о десяти погибших, в газете Turun Sanomat рассказали о 50 погибших от токсичных препаратов в Хельсинки, передает РЕН ТВ.

Фонд A-klinikkasaatio предупредил о продающихся на черном рынке наркотиках, которые, вероятно, представляют опасность для жизни. Специалисты обнаружили в них фентанил, опиоидный анальгетик, который применяется в анестезиологии.

При этом достоверных данных о веществе, из-за которого погибли люди, пока нет.

Ранее в британском графстве Суррей четырех детей экстренно госпитализировали после отравления конфетами с каннабисом.