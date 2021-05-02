Мнение: Россия спасла Сан-Марино, 600 тысяч новых русских и весь такой противоречивый Байден

1. За свою долгую историю Россия помогала многим странам. Наши славные предки спасли мир от коричневой чумы, теперь же мы спасаем человечество от коронавируса. На днях мы спасли микрогосударство Сан-Марино, позабытое властями США и ЕС, безжалостно брошенное ими на произвол судьбы:

https://lenta.ru/news/2021/05/01/sputnik_save/

Сан-Марино не смогла получить европейскую вакцину, так как Италия, их ближайший сосед и партнер, сама страдала от резкого скачка заболеваемости. Поставки российской вакцины начались в феврале. Было доставлено 15 тысяч доз, за которые страна, по некоторым данным, заплатила России около 130 тысяч евро. Процесс полной вакцинации власти планируют закончить к концу мая.

«Были некоторые симптомы — в частности, головная боль и небольшое повышение температуры. В паре случаев была реакция посерьезнее, однако она продлилась лишь несколько часов. Данных о серьезных последствиях у нас нет», — заявил министр здравоохранения Роберто Чиаватта.

С пятого по 29 апреля количество зараженных в Сан-Марино снизилось с 520 до 60 человек. 26 апреля в стране было зарегистрировано восемь новых зараженных, 27 апреля — три, 28 апреля — один. Начиная с 12 апреля в Сан-Марино начали ослаблять условия карантина, на сегодняшний день он почти снят.

То, что Госдеп недосмотрел, и российская вакцина была таки завезена в Сан-Марино, стало большой удачей. Вероятно, счастливый сан-маринский народ сейчас радуется, что их страна не входит в ЕС и является слишком маленькой и незаметной, поэтому ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе никто не озаботился тем, чтобы ставить препоны сан-маринцам в борьбе с ковидом (лишь бы только навредить России).

Впрочем, Сан-Марино – это всего лишь небольшая разминка: там живёт только 33 тысячи человек. Настоящее спасение человечества ещё впереди.

1 мая Россия начала поставлять «Спутник» в Индию, где обитает более миллиарда и где сейчас ставятся ужасающие рекорды – каждый день ковидом заболевают несколько сотен тысяч человек:

https://lenta.ru/news/2021/05/01/sputnik_india/

Всего же «Спутник-V» зарегистрирован уже более чем в 65 странах, население которых составляет свыше 40% от общемирового:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спутник_V

Похоже, русские в очередной раз спасают планету.

2. В прошлом 2020 году российский паспорт получили 656 тысяч человек, что на треть больше, чем в 2019 году. Это это по большей части выходцы из республик ближнего зарубежья (98%), причём почти две трети – из одной недалёкой от нас республики:

https://tass.ru/obschestvo/11293861

Даже странно: и почему же люди сотнями тысяч едут в нищую, несвободную, непригодную для жизни Россию, получить паспорт которой весьма непросто?

3. Канадский профессор Пол Робинсон удивляется политике Джо Байдена в отношении России, называя её «смехотворной, невероятной, противоречивой и беспрецедентной»:

https://www.rt.com/russia/521101-biden-putin-policy-rethink/

Действительно, сначала американский президент, отвечая на вопрос журналиста, называет Путина «убийцей». Потом он отказывается от предложения публичного общения с российским лидером онлайн. Потом сам предлагает провести саммит с Путиным. Затем через пару дней вводит санкции и высылает российских дипломатов, – что, разумеется, резко снижает шансы на проведение саммита.

Очевидно, во-первых, что Байден попросту боится личной встречи с Путиным. Во-вторых, смешное и задиристое поведение – работа на внутреннюю аудиторию.

Разношёрстных избирателей Демократической партии, относящихся к расовым, половым и прочим меньшинствам, нужно скреплять воедино. Борьба с внутренним врагом в лице белых цисгендерных мужчин – уже неплохо, но недостаточно. Надо регулярно стравливать пар из котла ещё и в сторону, пугая население образом внешнего врага.

Однако занимать на 100% агрессивную позицию в отношении России и сжигать за собой все мосты невыгодно с политической точки зрения, да и попросту опасно. Поэтому Байдену приходится изворачиваться и делать хорошую мину при плохой игре, выражая свою готовность к переговорам (но так, чтобы они состоялись не скоро или вовсе не состоялись).