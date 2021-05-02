 

В смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 3 установят подэкранную камеру

02.05.2021, 17:36, Новости дня
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По данным инсайдерских источников, новая модель смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3 получит подэкранную камеру. Также эксперты, имеющий непосредственный доступ к информации производителя, сообщают о других технических характеристиках мобильного гаджета, выход которого запланирован на середину лета текущего года.

Конструкция смартфона основана на восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 888. Предполагается наличие двух экранов. Диагональ основного составит 7,56 дюйма. Дополнительный же будет размером 6,23 дюйма.

Также сообщается о показателе частоты обновления кадров. Она составит 120 Гц. Мощность датчика для селфи-камеры – 10 Мп, основная же получит три объектива: на 5, 12 и 64 Мп. Кроме того, здесь будет установлен аккумулятор на 4275 мАч.



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