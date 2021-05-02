 

Компьютер на российском процессоре Baikal-M протестирован в домашних условиях

02.05.2021, 17:36, Новости дня
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Российский процессор Baikal-M, как оказалось, отлично работает на домашнем компьютере. Этот факт доказал энтузиаст Сергей Вильянов, который самостоятельно провел эксперимент в частном порядке.

Компьютер работал на отечественной операционной системе Astra Linux. Мощность блока питания составляла 400 Вт. Было использовано 8 Гб оперативной памяти, уточняет испытатель.

Созданная система отлично распознала экран с качеством изображения Full HD. Легко подключилась мышка и клавиатура. Энтузиаст без проблем вошел в Интернет. А вот с использованием Wi-Fi для принтера возникли некоторые трудности. В общем, все  работает, подытожил Вильянов. Особой разницы с зарубежными аналогами незаметно.



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