Компьютер на российском процессоре Baikal-M протестирован в домашних условиях

Российский процессор Baikal-M, как оказалось, отлично работает на домашнем компьютере. Этот факт доказал энтузиаст Сергей Вильянов, который самостоятельно провел эксперимент в частном порядке.

Компьютер работал на отечественной операционной системе Astra Linux. Мощность блока питания составляла 400 Вт. Было использовано 8 Гб оперативной памяти, уточняет испытатель.

Созданная система отлично распознала экран с качеством изображения Full HD. Легко подключилась мышка и клавиатура. Энтузиаст без проблем вошел в Интернет. А вот с использованием Wi-Fi для принтера возникли некоторые трудности. В общем, все работает, подытожил Вильянов. Особой разницы с зарубежными аналогами незаметно.