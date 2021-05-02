Ученые назвали роль аспирина в профилактике коронавируса

Ученые из Израиля рассказали о роли аспирина в профилактике коронавируса. Считается, что этот препарат в малых дозах способен снизить восприимчивость к COVID-19 и предотвратить тяжелое протекание заболевания.

Аспирин является распространенным лекарственным средством, которое назначают для профилактики и лечения сердечны болезней. К тому же препарат отлично действует как жаропонижающее и обезболивающее.

Ученые выдвинули гипотезу, что прием аспирина в дозе 75 миллиграм в день поможет снизить восприимчивость к COVID-19. Регулярное употребление данного препарата на 29% уменьшило вероятность инфицирования. Те, кто принимал аспирин, в случае наступления болезни выздоравливали быстрее. Кроме того, лекарство помогает избежать летального исхода при тяжелом течении COVID-19.

По данным ВОЗ, коронавирусом во всем мире заболели 152 миллиона человек. Сообщается, что инфекцию успешно побороли 89,9 миллиона человек, в то же время скончались 3,19 миллиона пациентов.

Источник: progorod76.ru