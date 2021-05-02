 

Ученые назвали роль аспирина в профилактике коронавируса

02.05.2021, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Израиля рассказали о роли аспирина в профилактике коронавируса. Считается, что этот препарат в малых дозах способен снизить восприимчивость к COVID-19 и предотвратить тяжелое протекание заболевания.
Аспирин является распространенным лекарственным средством, которое назначают для профилактики и лечения сердечны болезней. К тому же препарат отлично действует как жаропонижающее и обезболивающее.

Ученые выдвинули гипотезу, что прием аспирина в дозе 75 миллиграм в день поможет снизить восприимчивость к COVID-19. Регулярное употребление данного препарата на 29% уменьшило вероятность инфицирования. Те, кто принимал аспирин, в случае наступления болезни выздоравливали быстрее. Кроме того, лекарство помогает избежать летального исхода при тяжелом течении COVID-19.

По данным ВОЗ, коронавирусом во всем мире заболели 152 миллиона человек. Сообщается, что инфекцию успешно побороли 89,9 миллиона человек, в то же время скончались 3,19 миллиона пациентов.

Источник: progorod76.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Первый поцелуй в кино: Дарья Мельникова рассказала о своем неудачном опыте

12.01 / Мнение: Об истоках глубокой личной травмы Владимира Путина

09.07 / Экс-солист One Direction Найл Хоран закрутил роман с байером

21.01 / Наследник дома Романовых женится на 38-летней итальянке

22.07 / Мнение: Грамота за поимку американского БПЛА “Black Hornet”

28.08 / Мнение: Убирать картошку в поле? Какая в этом романтика? Ну, не знаю…

01.07 / «Время просто такое…»

14.12 / Мнение: Карабахские анклавы

25.11 / Врач оценил эффективность американской схемы лечения COVID-19

19.04 / Из-за ужесточения требований Lada Granta пересертифицируют, как механизм автомобилесодержащий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика