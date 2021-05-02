 

В Италии двое антивакцинаторов подожгли центр прививок от коронавируса

02.05.2021, 17:26, Новости дня
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Задержанные – 52-летний Паоло Плуд и 51-летний Никола Занарделли – подозреваются в том, что 3 апреля они атаковали центр вакцинации в городе Брешиа на севере Италии. По предварительным данным, они забросали центр коктейлями Молотова.

Правоохранители выяснили, что целью злоумышленников было заблокировать и саботировать текущую кампанию вакцинации против коронавируса, запугать население. В частности полицейские обратили внимание на пост Плуда в Facebook утром незадолго до нападения, где тот написал, что “если мы хотим уничтожить врага, мы должны использовать в качестве оружия “страх”, а их страх – это наше единство”.

Вызванный действиями мужчин пожар не повредил хранящиеся в центре вакцины. Как отмечает Corriere della Sera, ежедневно в этом центре делают около тысячи прививок от коронавируса.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Италия находится на восьмом месте в мире по количеству случаев болезни – более 4 млн. За время эпидемии в стране умерли от COVID-19 121 тыс. человек, по данным американского Университета Джонса Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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