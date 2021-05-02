 

В Индии зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

02.05.2021, 17:26, Новости дня
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Таким образом общее число погибших в Индии от коронавируса составило 215,5 тыс. человек.

Заболели COVID-19 за сутки в стране 392 тыс. человек, а общее количество случаев болезни достигло показателя в 19,5 млн.

BBC отмечает, что официальные цифры пострадавших от эпидемии могут быть сильно занижены из-за низких показателей тестирования на коронавирус в Индии, особенно в сельской местности.

Контекст:С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса B.1.617 с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Так, 12 апреля Индия вышла на второе место в мире по общему числу COVID-19.
В середине апреля в стране за четыре дня подтвердили миллион новых случаев COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила в Индию более 2,6 тыс. сотрудников для оказания помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции, сообщил 26 апреля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Свою помощь в преодолении эпидемии Индии предложили США и Евросоюз.
30 апреля в Индии выявили 401 993 новых случая COVID-19 – это абсолютный рекорд по числу инфицирований коронавирусом в сутки.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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