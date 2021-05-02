Россиян предупредили об опасностях отдыха в Крыму

Специалисты в области туризма рассказали о главных опасностях для отдыхающих в Крыму, в частности, по их словам, столкнуться с обманом можно еще на стадии бронирования жилья.

По словам экспертов, путешественники могут столкнуться с проблемами еще на стадии бронирования жилья. Так, например, мошенники публикуют объявления о сдаче в аренду домов или квартир и исчезают после внесения предоплаты. В то же время другие аферисты создают так называемые сайты-клоны известных объектов размещения, где туристы бронируют несуществующие номера, передает «Московский комсомолец».

«Частный сектор стоит бронировать только на сайтах, которые обеспечивают верификацию собственника и гарантируют его надежность. При бронировании отелей и санаториев стоит насторожиться, если на отдых предоставляют большие скидки», – отметила турагент Анна Пенкина.

По информации издания, на полуострове также орудуют автомобильные воры, которые вскрывают машины и крадут ценные вещи. Москвичка Алена Зайцева, которая отдыхала в Крыму в прошлом году, рассказала журналистам, что таким образом лишилась 50 тыс. рублей и трех телефонов.

Кроме того, еще одной проблемой полуострова является существенная загрязненность воды в море. Отмечается, что многие туристы, купающиеся в черте города, попадают в больницу с диагнозом ротавирус из-за отравления морской водой.

Ранее в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма сообщили, что активная фаза туристического сезона официально стартовала на полуострове в субботу.