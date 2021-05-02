В московском транспорте усилили контроль масочно-перчаточного режима

В майские праздничные и нерабочие дни в столичном транспорте усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, почти в 2,5 раза больше контролеров проверяют наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

«Московский транспорт усиливает контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в праздничные дни. Более 1,2 тыс. контролеров ГКУ „Организатор перевозок" проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров в транспорте с 1 по 10 мая, это на 140% больше, чем в обычный выходной день. Рейды проводятся регулярно на всех участках метро (вход, перроны, вагоны поездов), на наземном и железнодорожном транспорте Москвы», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Отмечается, что 99% пассажиров заходят в метро в масках, около 70% в перчатках, но зачастую люди снимают средства защиты после прохождения контроля у турникетов.

«Маски и перчатки по-прежнему необходимо носить на протяжении всей поездки. Это помогает сдерживать рост заболеваемости», – подчеркнули в ГКУ «Организатор перевозок».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не планировать массовые мероприятия на майские праздники, а провести выходные в кругу семьи.