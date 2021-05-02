Никас Сафронов расписал на Пасху яйца утконосого динозавра

Российский художник Никас Сафронов расписал в своем стиле пять окаменелых яиц динозавра, по его словам возраст яиц составляет от 70 до 100 миллионов лет, результатом работы художник поделился в своем профиле в Instagram.

«Расписал в канун Пасхи в своем авторском стиле 5 окаменелых яиц динозавра. Возраст яиц составляет от 70 до 100 миллионов лет. Яйца принадлежат Гадрозавру – утконосому травоядному динозавру, передвигавшемуся на двух задних лапах», – написал художник в Instagram.

Уточняется, что окаменелые яйца были предоставлены художнику из частной палеонтологической коллекции. Сафронов также отметил, что в РФ гадрозавры водились на территории современных Белгородской и Амурской областей, на Сахалине.

Ранее священник рассказал о традиции «биться яйцами» на Пасху.

В этом году православные христиане отмечают главный церковный праздник – Пасху, или Воскресение Христово – 2 мая.