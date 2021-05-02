Эй, не будьте слишком строги к остановке без дороги!

Если вы не видели, то наверняка слышали, что власти какого-то населенного пункта отказываются устанавливать автобусную остановку там, где удобно пассажирам? «Да сто раз», — воскликнет каждый, кому приходилось месить грязь или глотать пыль, идучи пешком вместо комфортного передвижения в общественном транспорте. А все потому, что забота о жителях частенько бывает только на словах. Обычно чиновники «искренне» сочувствуют, отговариваясь всяческими нехватками, кои в свете произошедшего в Карелии не стоят даже упоминания.

Смею утверждать, что вряд ли вам, дорогие читатели, приходилось видеть новенький остановочный пункт, к которому как минимум еще год ни один автобус не подъедет. Просто-напросто не сможет, поскольку нормальной дороги там последний десяток лет не наблюдается. А имеются лишь рытвины-ухабы да теперь еще изготовленная по всем стандартам, выкрашенная в приятный глазу зеленый цвет остановка. Да-да, на бетонном основании, с лавочкой и небольшим мусорным ящичком.

Произошло же сие событие, достойное пера по меньшей мере Салтыкова-Щедрина, не в городе Глупове, а в карельском Сегеже, о чем поведал читателям в своем Telegram-канале Mash. Дескать, нет на том месте в населенном пункте асфальтированной проезжей части. И неизвестно, когда оная появится. По колдобинам же ездить общественному транспорту не положено, да и не будет никто ноги колеса и другие части автобуса ломать.

Ну а что, воздвигли в городе Сегеже на улице со славным названием Комсомольская железную будку. Не иначе как про запас, поскольку на прокладку асфальтированной дороги денег не оказалось. Куда делись — об этом Анна Пальчикова, подвизающаяся в должности главного специалиста тамошнего районного управления ЖКХ, благополучно умолчала. Сообщила лишь о нехватке средств в государственном кармане, откуда администрация, видимо, привыкла их черпать:

«На остановку просто, видите, нам денег надо было меньше, чем на дорогу… ремонт отменили, в лучшем случае дорога будет отремонтирована в 2022 году».

Что будет происходить на лавочке под железной крышей остановки, можно только гадать. В Telegram-канале Mash предполагают, что жители близлежащих домов смогут там жарить шашлыки на майские, пить пиво и любоваться темнеющим горизонтом.

Не верите, что такое возможно? Посмотрите видео, где обо всех транспортных и пешеходных перипетиях просветил журналистов житель Сегежа Игорь Журавлев.

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