 

Мнение: Искусствовед из сериала

02.05.2021, 17:00, Разное
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В старом сериале "Зачарованные" героиня Шэнон Доэрти, оказывается, искусствовед. На собеседовании в качестве эксперта в аукционный дом ей показывают предметы и спрашивают, что же это такое.
Тоже блин хочу собеседования такого уровня!


"Как вы поняли, что этот Беллини — копия?". Она им отвечает лабуду, что мол, слишком хорошая сохранность, и доски сосна, а не дуб. И искусствовед внутри меня понимает, что героиня просто слишком вежливый кролик, чтобы им ответить "Потому что это Мадонна на лугу, подлинник в Лондонской Национальной галерее, дебилы".

Но я прям вижу, что ей хочется так ответить. И она старательно выбирает слова, чтобы придумать какое-то другое объяснение. Молодцы сценаристы. Вот в первый раз искусствовед в кино меня не бесит.

Из комментов:

  • это дар ясновидения! Он, правда, у другой сестры, но у Прю остаточный эффект, наверное.

  • Я: нет, это называется профильное высшее образование

  • Александр Савинов: а доска должна быть ТОПОЛЕМ !

  • Wladyslaw Maximowicz: Что она несет, в Италии на дубе не писали. Там тополь

  • Я: ну, как версия, она троллит работодателя-дебила

  • Marina Natanova: Мне понравилось, когда в "Инферно" героиня перебивает искусствоведа, которая рассказывает о посмертной маске Данте, чтоб выдать "ОН ГРУСТИТ ИЗ-ЗА БЕАТРИЧЕ" (ну надо же как-то ввести публику в курс дела). И у актрисы, которая играет искусствоведа, такое дзен-лицо на этом моменте.

Источник: Шакко



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