Переход на четырёхдневную рабочую неделю коснётся только чиновников

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02.05.2021, 17:00, Разное
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Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. На первом этапе реформа коснётся только чиновников.

Чиновники перейдут на четырёхдневную рабочую неделю с 1 января 2022 года– Мы приняли решение постепенно внедрять четырёхдневку, но сразу сделать это для всех работников не представляется возможным. На первом этапе 4 дня в неделю будут работать все чиновники, далее, если мы поймём, что всё хорошо, рассмотрим вопрос о расширении списка. Конечно, это потребует увеличения штатного расписания органов исполнительной власти на 20 %, но эти расходы будут заложены в федеральный бюджет на будущий год. Ещё раз подчеркну, что ни о каком уменьшении зарплаты речи не идёт. У государевых людей и так очень тяжёлая работа, поэтому дополнительный выходной точно пойдёт им на пользу, увеличит производительность труда и благотворно скажется на их физическом и психологическом здоровье, – заявил министр труда Антон Котяков.

Чиновники перейдут на четырёхдневную рабочую неделю с 1 января 2022 года. По данным Минфина в России в настоящий момент порядка двух миллионов государственных и муниципальных служащих. Таким образом, до конца текущего года численность чиновников увеличится на 400 тысяч человек.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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