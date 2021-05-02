Компанию Apple могут оштрафовать в ЕС

Штраф в несколько миллиардов долларов грозит американской компании Apple на территории Европейского Союза. Там производителя обвиняют в грубом нарушении антимонопольного законодательства.

Обвинения выдвинула Европейская комиссия, которая, напомним, играет роль общеевропейского правительства. Они касаются маркетинговой политике магазина приложений App Store, которого уличили в недобросовестной конкуренции и злоупотреблении своим положением на рынке.

Как поясняют эксперты, все дело началось с жалобы, поступившей из стримингового сервиса Spotify. Если обвинения удастся подтвердить, «яблочников» ожидает штраф в размере до 10% годового оборота. А это – миллиарды долларов, говорят аналитики.