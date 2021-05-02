 

Компанию Apple могут оштрафовать в ЕС

02.05.2021, 16:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Штраф в несколько миллиардов долларов грозит американской компании Apple на территории Европейского Союза. Там производителя обвиняют в грубом нарушении антимонопольного законодательства.

Обвинения выдвинула Европейская комиссия, которая, напомним, играет роль общеевропейского правительства. Они касаются маркетинговой политике магазина приложений App Store, которого уличили в недобросовестной конкуренции и злоупотреблении своим положением на рынке.

Как поясняют эксперты, все дело началось с жалобы, поступившей из стримингового сервиса Spotify. Если обвинения удастся подтвердить, «яблочников» ожидает штраф в размере до 10% годового оборота. А это – миллиарды долларов, говорят аналитики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / В Кремле оценили перспективы возобновления авиасообщения с другими странами

18.12 / Вику из “НеАнгелов” атаковали бабочки

30.04 / В Перми создан робот для утилизации металлов

12.01 / Санду попросила Зеленского о помощи в расследовании

16.02 / В честь вакцины «Спутник V» назвали алмаз весом более 100 карат

08.02 / Диетолог назвала полезные для артериального давления продукты

06.08 / Александр Краутер: «Распространяя дезинформацию, Россия ведет политическую войну»

05.10 / В ТКГ может появиться совет людей из Донбасса – Кравчук

27.06 / Обливший людей водой из лужи водитель Lexus извинился перед ними

21.08 / США пообещали оппозиции Белоруссии не отправлять нового посла в Минск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика