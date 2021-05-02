Huawei заявляет о начале массового производства смартфонов P50 и P50 Pro

Несмотря на нерешенную проблему с дефицитом комплектующих, компания Huawei начинает массовое производство двух новых моделей смартфонов P50 и P50 Pro. Об этом официально сообщили в китайской компании.

Также на конвейер уже поставлена модель P50 Pro+. Как поясняют представители Huawei, компания все еще пребывает под жестким прессом американских санкций, отключившей производителя электроники от западных поставщиков технологий и комплектующих. Однако сдаваться компания не собирается.

Некоторые вопросы пока возникают только по поводу самой дорогой в данной линейке версии смартфона Huawei P50 Pro+. Для него действительно не хватает комплектующих. Поэтому дальнейшее массовое производство этого гаджета может приостанавливаться из-за слабых поставок.