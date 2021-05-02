 

Компания Volkswagen начал продажи своего самого большого кроссовера Talagon

02.05.2021, 16:36, Разное
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Компания Volkswagen начала принимать заявки на свой самый большой кроссовер Talagon. Концепт модели был представлен еще два года назад, но проект был доведен до конца только сейчас.
Volkswagen Talagon получил фирменную радиаторную решетку, плавно переходящую в фары головного света. Также модель обзавелась моноблоком светодиодных задних фонарей и массивными бамперами. Длина трехрядного кроссовера составила 5,1 метра.

Интерьер отличается от других моделей марки. Кроссовер получил оригинальную переднюю панель, виртуальную «приборку», огромный сенсорный экран информационно-развлекательного комплекса и необычный селектор транмиссии. Под капотом расположен 186-сильный турбодвигатель на два литра. Он способен выдавать 220 лошадиных сил, в паре с ним работает «робот» DSG. Привод у Volkswagen Talagon может быть, как полным, так и передним.

Кроссовер оснастили климат-контролем, девятью подушками безопасности, системой предотвращения фронтальных и боковых столкновений, круиз-контролем, большой стеклянной крышей, камерами кругового видеообзора.

В Китае предварительная стоимость новинки составляет 318,9 тысячи юаней. Эта сумма эквивалентна 3,7 миллиона рублей.

Источник: www.njcar.ru



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