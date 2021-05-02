В США произошла стрельба в районе казино, погибли три человека

Еще один человек получил ранение и находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел в районе казино Oneida. По данным полиции, часть жертв были обнаружены в отеле Radisson, который соединяется с казино.

Правоохранители расследуют стрельбу и пока “не вдаются в подробности”.

Известно, что целью стрельбы был один из работников, с которым стрелявший, предположительно, имел неприязненные отношения. В полиции пока не уточнили, был ли стрелок одним из сотрудником казино.

Телеканал WKOW 27 отмечает, что подозреваемый в стрельбе убит полицией.

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