 

Двое жителей Лондона проникли на территорию резиденции королевы Елизаветы II в Виндзоре. Их задержала полиция

02.05.2021, 16:32, Новости дня
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Полиция долины Темзы арестовала двух жителей Лондона– 29-летнюю женщину и 31-летнего мужчину. Впоследствии, в рамках продолжающегося расследования, они были отпущены.

Отмечается, что подозреваемые были замечены в Большом Виндзорском парке недалеко от резиденции Royal Lodge в Беркшире во второй половине дня.

По информации LBC, это уже второй инцидент с проникновением на частную территорию рядом с Royal Lodge в течение нескольких дней после похорон герцога Эдинбургского Филиппа.

19 апреля 43-летняя женщина, представившись подругой сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, зашла внутрь дома и провела там около 20 минут до приезда полиции. Она заявила персоналу, что пришла пообедать с герцогом Йоркским и убедила службу охраны заплатить за такси.

Был ли в этот момент Эндрю в доме, в котором он живет с бывшей женой Сарой, герцогиней Йоркской, неизвестно, подчеркнуло LBC.

Контекст:Елизавета II пребывает в Виндзоре с ноября 2020 года после введения в Англии жестких карантинных ограничений на фоне распространения коронавируса.
В Виндзорском замке в графстве Беркшир, королева и ее супруг герцог Эдинбургский Филип отметили 73-летнюю годовщину своей свадьбы и Рождество.
17 апреля на территории резиденции прошли похороны принца Филипа, умершего в возрасте 99 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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