Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища – “Нафтогаз”

“Сезон закачки газа в украинские ПХГ начался. […] Первым закачку начало Бильче-Волыцко-Угерское ПХГ. За первые сутки закачали небольшой объем – 320 тыс. м³. Но это только начало”, – говорится в сообщении.

В “Нафтогазі” рассказали, что за время отопительного сезона (с октября 2020 года) из ПХГ Украины отобрали 13,2 млрд м³, и там осталось еще 15,1 млрд м³.

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Контекст:Отопительный сезон 2019/2020 Украина завершила с запасами газа в ПХГ более 15,8 млрд м³. По информации “Нафтогазу України”, они были самыми высокими за последние 30 лет. В течение прошлого отопительного сезона Украина использовала из ПХГ 5,98 млрд м³ газа.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.

“Нафтогаз” и около 50 других компаний являются поставщиками природного газа населению.

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