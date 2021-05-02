 

Украина возобновила закачку газа в подземные хранилища – “Нафтогаз”

02.05.2021, 16:32, Новости дня
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“Сезон закачки газа в украинские ПХГ начался. […] Первым закачку начало Бильче-Волыцко-Угерское ПХГ. За первые сутки закачали небольшой объем – 320 тыс. м³. Но это только начало”, – говорится в сообщении.

В “Нафтогазі” рассказали, что за время отопительного сезона (с октября 2020 года) из ПХГ Украины отобрали 13,2 млрд м³, и там осталось еще 15,1 млрд м³.

https://www.facebook.com/utg.ua/posts/2506340482823186

Контекст:Отопительный сезон 2019/2020 Украина завершила с запасами газа в ПХГ более 15,8 млрд м³. По информации “Нафтогазу України”, они были самыми высокими за последние 30 лет. В течение прошлого отопительного сезона Украина использовала из ПХГ 5,98 млрд м³ газа. 
С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой и публиковалась 22-го числа каждого месяца.
“Нафтогаз” и около 50 других компаний являются поставщиками природного газа населению.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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