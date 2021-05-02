 

Экс-солистка «ВИА Гры» вступилась за обвиненного в домогательствах Меладзе

02.05.2021, 16:16, Новости дня
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Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская вступилась за продюсера Константина Меладзе, которого ранее обвинили в домогательствах украинские певицы Ани Лорак и Оля Полякова.

«Влезать в чью-то голову, в чье-то воображение. У каждого оно разное, а у нас, артистов, оно вообще бурное. Я ее (Полякову) знаю очень плохо. Мы не дружны, у нас нет близких отношений. Поэтому я не имею права о ней что-то говорить», – цитирует «Пятый канал» Грановскую.

 По словам артистки, которая долгое время тесно сотрудничала с продюсером, «слово «домогательство» и Константин Меладзе – абсолютно противоположные вещи». 

Также артистка предположила, что Полякова могла вступиться за Лорак лишь для того, чтобы напомнить о себе в СМИ с целью пиара. «Я, конечно, за Олю не буду распоряжаться, почему она это подхватила. Но она, как мне кажется, человек юморной, и я не думаю, что эти слова стоит принимать всерьез», – заключила экс-солистка.

Ранее украинская певица Оля Полякова «поддержала» свою соотечественницу и коллегу Ани Лорак, обвинив продюсера Константина Меладзе в домогательствах.

Напомним, как сообщали СМИ, Лорак намекала, что Меладзе предлагал вступить в сексуальные отношения, обещая славу, но певица отказалась. Позднее Лорак заявила, что ее неправильно поняли. Константин Меладзе – старший брат певца Валерия Меладзе.



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