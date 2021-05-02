 

Стало известно о планах США и Ирана обменяться задержанными

02.05.2021, 16:16, Новости дня
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США и Иран хотят обменяться задержанными гражданами, сообщил ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на иранские источники.

«Вашингтон освободит четверых задержанных иранцев. В обмен на это Иран освободит четверых американцев, обвиняемых в шпионаже в интересах американской разведки», – цитирует сообщение РИА «Новости». По данным ливанского канала, задержанные иранцы «помогали обойти наложенное на Иран эмбарго». Также утверждается, что США намерены «выплатить» 7 миллиардов долларов из замороженных иранских активов.

«Администрация Байдена не хотела выплачивать какие-либо деньги с замороженных счетов в ходе переговоров и не была рада этому, но иранская сторона настояла на необходимости разморозки части средств», – сообщил источники канала. Отмечается, что такие же переговоры прошли между иранской и британской делегациями.

В субботу замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене договорились исключить многие имена и организации из списков санкций в отношении Ирана.

16 апреля Тегеран объявил о получении первой партии обогащенного до 60% урана. По словам президента Ирана Хасана Роухани, ввод в эксплуатацию (центрифуг) IR-6 и обогащение (урана) до 60% стало ответом на диверсию на объекте в Натанзе.

После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. Однако США отказались «платить» Ирану за возможность начать переговоры.



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